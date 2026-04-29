Estados Unidos: el hombre que intentó matar a Donald Trump se sacó una selfie antes de perpetrar el atentado

Atentado contra Donald Trump: ¿Quién es el presunto tirador en la cena de corresponsales de la Casa Blanca? Atentado contra Donald Trump: ¿Quién es el presunto tirador en la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

En la foto se ve al hombre vestido de pantalón y camisa negros, con corbata roja y sus armas y municiones dispuestas en bolsas y cinturones apropiados.

El documento fue presentado este miércoles por la fiscalía que investiga las circunstancias del atentado contra Donald Trump, de 79 años, con la esperanza de que el Tribunal federal del Distrito de Columbia, mantenga la prisión preventiva del acusado por considerar que pasó semanas planeando el ataque.

La cuestión se resolverá este jueves en una audiencia. Allen podría ser condenado a cadena perpetua si se comprueba su plan de intento de magnicidio, informó el sitio Clarín.

pistolas allen 1

Allen "tenía la intención de matar y disparó su escopeta mientras intentaba vulnerar la seguridad y atacar a su objetivo", el subsecretario de Justicia adjunto, Charles Jones.

"En pocas palabras, el acusado representa un peligro inusualmente grave para la comunidad si es liberado en espera de juicio. La falta de antecedentes penales del acusado y otras circunstancias personales no alteran esta conclusión", remarcó el funcionario.

cuchillos allen

Jones señaló que Allen investigó todos los detalles, desde el día, hora y sitio del evento (y por eso reservó una habitación en el mismo hotel), hasta cómo viajar en tren desde California a Washington DC armado hasta los dientes sin que nadie se diese cuenta.

Además de la selfie y de las reservas y pasajes, Allen dejó programados varios emails en los que explicó su motivación y le pidió perdón a su familia, y hasta reconocía que estaba dispuesto a matar a miembros del Gobierno porque los más de 2.000 invitados a la velada podían ser un "daño colateral aceptable".

Técnicamente Allen nunca llegó a disparar contra Donald Trump de un modo en que pudiera haber provocado su muerte. El hombre simplemente no tuvo tiempo: un agente del Servicio Secreto lo interceptó apenas pasó el puesto de seguridad a la entrada del evento y le disparó al menos cuatro veces antes de reducirlo.