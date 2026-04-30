Donald Trump y Vladimir Putin abrieron un dialogo sobre Ucrani e Irán que podría modificar la agenda global

Hablando en nombre del Kremlin, Ushakov señaló que "Rusia está firmemente decidida a prestar todo su apoyo a los esfuerzos diplomáticos" con Irán, y que una "operación terrestre" de Estados Unidos en el Golfo Persa sería "completamente inaceptable y peligrosa" para la estabilidad internacional.

El Gobierno de Rusia también se refirió a las "inevitables consecuencias nefastas" de los ataques más recientes de Estados Unidos a Irán y reiteró su compromiso de mantener el diálogo con representantes de Israel y los países del Golfo Pérsico y la delegación estadounidense para la negociación en Pakistán.

Mientras tanto, Rusia mantiene hace cuatro años su campaña en Ucrania, donde anexó tierras del oeste y sur del país, y según Putin sus tropas "mantienen la iniciativa estratégica" y continúan el avance contra las posiciones de Kiev.

Aunque Vladimir Putin ratificó en cada oportunidad sus pretensiones en Ucrania -que le fueron comunicadas al presidente Volodomir Zelenski- el mandatario ruso sí anticipó que hará un breve alto al fuego el 9 de mayo próximo para celebrar el Día de la Victoria, un feriado clave en Rusia porque marcó el triunfo sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.