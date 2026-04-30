Donald Trump y Vladimir Putin abrieron un dialogo sobre Ucrani e Irán que podría modificar la agenda global
Mientras el rey Carlos III visita los Estados Unidos, Donald Trump se hizo un hueco en la agenda para hablar con el presidente de Rusia durante más de una hora.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este miércoles un diálogo telefónico con su par de Rusia, Vladimir Putin, en el que se tocaron temas de la agenda global como la guerra que el país americano le inició a Irán o la que el euroasiático mantiene contra Ucrania desde 2022.
Ambas campañas comenzaron en febrero con la perspectiva de unas pocas semanas -quizás meses- de trabajo en el territorio invadido pero en el caso de Rusia la contienda con Ucrania lleva más de cuatro años y en el de los Estados Unidos, todavía está vigente la tregua con Irán, pero no se sabe por cuánto tiempo.
Mientras el rey Carlos III usó su visita oficial a la Casa Blanca para expresar el apoyo del Reino Unido a los Estados Unidos, Donald Trump se hizo un hueco en la agenda para mantener una charla en tono "franco" y "amistoso" con Vladimir Putin, según aseguró este miércoles el consejero político ruso Yuri Ushakov.
Ushakov agregó que Vladimir Putin consideró "correcta" la decisión de Donald Trump de haber prolongado el alto al fuego con Irán por tiempo indefinido porque el gobierno de Washington "debe darles una posibilidad a las negociaciones" que se celebran entre ambos países con Pakistán de mediador.
Hablando en nombre del Kremlin, Ushakov señaló que "Rusia está firmemente decidida a prestar todo su apoyo a los esfuerzos diplomáticos" con Irán, y que una "operación terrestre" de Estados Unidos en el Golfo Persa sería "completamente inaceptable y peligrosa" para la estabilidad internacional.
El Gobierno de Rusia también se refirió a las "inevitables consecuencias nefastas" de los ataques más recientes de Estados Unidos a Irán y reiteró su compromiso de mantener el diálogo con representantes de Israel y los países del Golfo Pérsico y la delegación estadounidense para la negociación en Pakistán.
Mientras tanto, Rusia mantiene hace cuatro años su campaña en Ucrania, donde anexó tierras del oeste y sur del país, y según Putin sus tropas "mantienen la iniciativa estratégica" y continúan el avance contra las posiciones de Kiev.
Aunque Vladimir Putin ratificó en cada oportunidad sus pretensiones en Ucrania -que le fueron comunicadas al presidente Volodomir Zelenski- el mandatario ruso sí anticipó que hará un breve alto al fuego el 9 de mayo próximo para celebrar el Día de la Victoria, un feriado clave en Rusia porque marcó el triunfo sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
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