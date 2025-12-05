Nueva caída global de Cloudflare afectó a varios portales y plataformas

Las primeras webs en registrar fallos provocados por la caída de Cloudflare han sido la herramienta de diseño y publicación online Canva y el servicio de videollamadas Zoom. También están experimentando problemas los servicios en línea de videojuegos como Valorant, Fortnite, League of Legends o Epic Games Store. Los problemas se han extendido también al sector bancario, con fallos detectados en las webs de CaixaBank o Bankinter.

Cloudflare es una empresa especializada en computación en la nube que hace de intermediaria entre los proveedores de contenidos y las webs. Cuenta con una gran red de distribución de contenidos (CDN por sus siglas inglesas), que pone a disposición de quienes quieren ofrecer sus servicios online. La compañía da servicio a millones de páginas de todo el mundo, de ahí que un fallo en sus sistemas se traslade inmediatamente a multitud de sitios online.

Los fallos en la infraestructura global de la nube empiezan a ser recurrentes. A los dos incidentes de Cloudflare en dos semanas hay que sumarle la caída hace mes y medio de los sistemas de AWS, la filial de computación en la nube de Amazon, y tres semanas después de que sucediera lo propio con Azure, la nube de Microsoft. Estos fallos muestran la vulnerabilidad de la infraestructura global de internet, que depende del buen funcionamiento de un puñado de empresas.