¿Error técnico? Murió un pesista en Brasil tras soltar la barra y recibir el impacto en el pecho

Especialistas consultados señalaron que esta técnica, si bien es utilizada por algunos atletas, incrementa notablemente la posibilidad de que la barra se deslice sin control, especialmente cuando se trabaja con cargas pesadas. Fue justamente esa falta de sujeción la que habría provocado que el peso cayera de golpe sobre su tórax. Tras recibir el impacto, Montenegro logró incorporarse brevemente, pero segundos después se desplomó ante la mirada de otras personas que corrieron a asistirlo.