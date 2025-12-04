¿Error técnico? Murió un pesista en Brasil tras soltar la barra y recibir el impacto en el pecho
Ronald Montenegro, referente cultural de Olinda, falleció luego de un accidente durante un ejercicio de press de banca que quedó registrado en video.
La ciudad brasileña de Olinda quedó conmocionada por la muerte de Ronald Montenegro, un reconocido impulsor del carnaval local y presidente del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes. El hombre, de 49 años, sufrió un accidente fatal mientras entrenaba en un gimnasio este lunes, cuando realizaba una serie de press de banca y la barra se le cayó de manera directa sobre el pecho.
La secuencia, registrada por cámaras de seguridad, muestra un instante crítico que derivó en su muerte poco después de ser trasladado a un centro médico. En el video se observa cómo Montenegro ejecuta el levantamiento acostado en el banco, aparentemente utilizando un agarre considerado riesgoso por profesionales del entrenamiento: el llamado “agarre suicida” o “agarre falso”, que se caracteriza por no rodear la barra con los pulgares.
Especialistas consultados señalaron que esta técnica, si bien es utilizada por algunos atletas, incrementa notablemente la posibilidad de que la barra se deslice sin control, especialmente cuando se trabaja con cargas pesadas. Fue justamente esa falta de sujeción la que habría provocado que el peso cayera de golpe sobre su tórax. Tras recibir el impacto, Montenegro logró incorporarse brevemente, pero segundos después se desplomó ante la mirada de otras personas que corrieron a asistirlo.
El personal del gimnasio lo trasladó a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Rio Doce, donde intentaron reanimarlo, aunque finalmente murió debido a la gravedad de las lesiones. La Policía de Pernambuco calificó el caso como muerte accidental, a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer los factores exactos del fallecimiento.
El presidente del Consejo Regional de Educación Física de Pernambuco, Lúcio Beltrão, advirtió que el agarre utilizado por Montenegro está desaconsejado para deportistas recreativos debido al alto nivel de riesgo. La familia, sin embargo, cuestionó la falta de supervisión profesional en el gimnasio y la ausencia de estructura médica inmediata, remarcando que un entorno controlado sería clave para evitar tragedias de este tipo.
“Las personas no pueden morir así; aunque sepan entrenar, necesitan acompañamiento”, expresó un pariente al medio g1, subrayando el desconcierto por la reacción desesperada del personal tras el accidente. Montenegro, padre de dos hijos -Milena y Ronald Junior-, también era un fervoroso defensor de las celebraciones populares. Su muerte generó una fuerte repercusión en la comunidad cultural y deportiva de la región, donde aún intentan procesar la tragedia que quedó inmortalizada en imágenes impactantes.
