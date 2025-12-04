Tragedia en un gimnasio de Brasil: un hombre murió luego de que se le cayera encima una barra con peso
El hecho tuvo lugar en las últimas horas, en un centro deportivo de Olinda, Pernambuco. El fallecido fue identificado como Ronald José Salvador Montenegro.
En las últimas horas, trascendió la muerte de un hombre que se encontraba haciendo ejercicio en un gimnasio de la ciudad de Olinda, en Pernambuco, Brasil. En el video que rápidamente se viralizó en redes sociales se puede ver cómo una barra cargada de peso se desprende de su soporte y golpea violentamente en el pecho a la víctima.
Se trata de Ronald José Salvador Montenegro, un reconocido líder cultural de 55 años, que presidía el Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes y era una figura apreciada por su contribución a las tradiciones locales.
El video del accidente que terminó con la vida de Ronald
El clip que circula en las redes sociales proviene de las cámaras de seguridad del centro deportivo, que captaron el instante en que la barra impacta en el tórax del hombre que perdió la vida. Aunque el personal del gimnasio intervino de inmediato y la víctima fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos (UPA), Ronald no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas.
La Policía Civil de Pernambuco ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Aunque el caso se está tratando preliminarmente como una muerte accidental, las autoridades están realizando pericias sobre el equipo y el desarrollo de la rutina de entrenamiento.
