Tragedia en un gimnasio de Brasil: un hombre murió luego de que se le cayera encima una barra con peso

Impactante: cayó un helicóptero en las canchas de tenis del excircuito KDT de Palermo

En una situación completamente dramática, un helicóptero cayó este jueves en las canchas de tenis del excircuito KDT, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La aeronave, que pertenecería a una empresa de circuitos, se precipitó cerca de las 21 horas sobre las canchas de tenis del predio, por motivos que de momento se desconocen.

Las primeras informaciones indicaban que había al menos tres heridos leves, mientras que móviles del SAME se encontraban trabajando en el lugar. La aeronave llevaba a un piloto y un pasajero. Fuentes de Bomberos de la Ciudad indicaron que los ocupantes de la aeronave, dos masculinos y un femenino, habían sido retirados conscientes y con vida, para luego ser asistidos.

