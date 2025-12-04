Hito histórico: se concretó el primer vuelo comercial directo entre Shanghái y Buenos Aires
Un Boeing 777 con 282 pasajeros operado por China Eastern Airlines arribó este jueves a Ezeize en vuelo directo desde Shanghái, tras más de 25 horas en el aire.
El primer vuelo directo entre China y la Argentina se concretó este jueves con el arribo a Buenos Aires de un Boeing 777 con 282 pasajeros operado por China Eastern Airlines, cuyo avión fue rotulado con un diseño especial realizado en colaboración con el Museo Nacional de China.
Se trata de un hito significativo para la aviación comercial, al establecer un récord mundial, al tiempo que representa un avance para el turismo y los negocios bilaterales, lo que no debe poner muy contento a la administración de Donald Trump.
En concreto, el vuelo MU745 despegó el miércoles del Aeropuerto de Pudong, en Shanghái y, tras 25 horas y media de viaje y una escala técnica de dos horas en Auckland, Nueva Zelanda, completó su histórica travesía, descendiendo a las 16:45 (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Con aproximadamente 20.000 kilómetros de recorrido, este servicio es oficialmente la ruta aérea comercial más larga en operación. Además, es la primera vez que China y la Argentina quedan conectadas sin necesidad de pasar por Europa o América del Norte.
La ruta operará con dos frecuencias semanales: las salidas desde Shanghái serán los lunes y jueves, y los vuelos de regreso desde la Argentina serán los martes y viernes, ambos con escala en la mencionada capital de Nueva Zelanda.
Cuánto cuesta volar de Buenos Aires a Shanghái
Según informa la compañía China Eastern Airlines, el costo de viajar de forma directa a Shanghái (con escala técnica en Auckland) para, por ejemplo, mediados de este mes, tiene los siguientes costos:
- Clase económica: desde 1.057,84 euros (no reembolsables antes del vuelo, con cambios permitidos con cargo antes del vuelo y 1 piezas de equipaje facturada gratuita)
- Clase Business: desde 4.103,84 euros (reembolsables con cargo antes del vuelo, con cambios permitidos con cargo antes del vuelo y 2 piezas de equipaje facturadas gratuitas)
