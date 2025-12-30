Estados Unidos: hallan el cuerpo de una triatleta que fue atacada por un tiburón blanco
La familia de Erica Fox confirmó que los restos encontrados en una playa de California resultaron ser los de la atleta que desapareció el 21 de diciembre.
La familia de Erica Fox, una triatleta que desapareció el 21 de diciembre durante una competencia en las aguas de la bahía de Monterey, en California, habría identificado el cuerpo de la mujer tras ser hallado en una playa del Condado de Santa Cruz, ubicada en el mismo estado de los Estados Unidos.
Fox, de 55 años, había sido vista por última vez cuando se lanzó al mar junto a otros 13 nadadores del club local Kelp Krawlers, el grupo de entusiastas que ella misma había sido cofundado y que salía cada domingo desde la playa de Lovers Point.
Personal de la Guardia Costera de Estados Unidos, Bomberos y la Policía de California desplegó una búsqueda exhaustiva que tuvo una novedad crucial el sábado 27, cuando hallaron restos humanos en una playa recóndita del condado californiano de Santa Cruz.
El padre de la triatleta, James Fox, confirmó al sitio KSBW 8 que los restos hallados en la playa cerca de Wilder Ranch eran los de su hija. Estaban a 48 kilómetros de donde había sido vista por última vez.
Durante la semana que duró la investigación por la desaparición de Erica Fox surgieron los relatos de dos testigos que afirmaron que ese 21 de diciembre vieron a un tiburón blanco emerger del agua con lo que parecía ser "un cuerpo humano" en la boca.
Tras la confirmación del hallazgo Jean-François Vanreusel, el marido de Fox, afirmó que su mujer "no quería vivir con miedo, y vivió su vida plenamente".
"Seguimos en shock por su partida", expresó el viudo consternado en declaraciones a la prensa de los Estados Unidos, dado que el caso atrajo la atención del público por tratarse de un ataque de tiburón blanco.
El hombre también detalló que su esposa tenía puesto el traje de neoprene negro con el que se había lanzado agua, así como también su reloj de deportivo pulsera y una "banda antitiburones" que probó tener un impacto nulo.
Los colegas de la triatleta celebraron el domingo pasado una suerte de homenaje en la playa de Lovers Point para recordar a Erica Fox y su legado.
