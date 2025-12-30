Estados Unidos: hallan el cuerpo de una triatleta que fue atacada por un tiburón blanco

Tras la confirmación del hallazgo Jean-François Vanreusel, el marido de Fox, afirmó que su mujer "no quería vivir con miedo, y vivió su vida plenamente".

"Seguimos en shock por su partida", expresó el viudo consternado en declaraciones a la prensa de los Estados Unidos, dado que el caso atrajo la atención del público por tratarse de un ataque de tiburón blanco.

El hombre también detalló que su esposa tenía puesto el traje de neoprene negro con el que se había lanzado agua, así como también su reloj de deportivo pulsera y una "banda antitiburones" que probó tener un impacto nulo.

Los colegas de la triatleta celebraron el domingo pasado una suerte de homenaje en la playa de Lovers Point para recordar a Erica Fox y su legado.