Tragedia en Machu Picchu: chocaron de frente dos trenes y murió uno de los maquinistas

El pedido de auxilio de un hombre que estaba en uno de los trenes

Una de las personas que estaba allí, filmó a las personas siendo evacuadas y a los heridos echados en el suelo, y aseguró: "Acaba de producir un accidente muy malo. Lo siento por enviar esto. Es susceptible para los que no quieren verlo", mientras captaba las imágenes en sus alrededores.