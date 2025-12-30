Tragedia en Machu Picchu: chocaron de frente dos trenes y murió uno de los maquinistas
El fatal accidente tuvo lugar este martes en el reconocido sitio turístico de Perú. Hubo alrededor de 40 heridos tras el impacto.
Dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaron de frente en un tramo de vía única en Machu Picchu, Perú. El impacto ocurrió este martes cerca del kilómetro 82, en el sector de Pampacahua (zona de Qorihuayrachina), en la ruta que une Ollantaytambo con Aguas Calientes.
Lamentablemente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un maquinista, identificado como Roberto Cárdenas Loayza, de 61 años. Además, hubo alrededor de 40 heridos, entre los cuales había turistas nacionales y extranjeros provenientes de Brasil y de diferentes países de Europa.
Cabe señalar que el rescate de los damnificados no fue sencillo, dado que el lugar es de difícil acceso ya que no hay carreteras aledañas, solo la vía férrea. Por ello, el Ministerio de Salud peruano envió 12 ambulancias, pero el traslado de los heridos graves hacia Cusco y Ollantaytambo se realizó principalmente mediante autovagones de emergencia.
El pedido de auxilio de un hombre que estaba en uno de los trenes
Una de las personas que estaba allí, filmó a las personas siendo evacuadas y a los heridos echados en el suelo, y aseguró: "Acaba de producir un accidente muy malo. Lo siento por enviar esto. Es susceptible para los que no quieren verlo", mientras captaba las imágenes en sus alrededores.
Seguidamente, realizó un fuerte pedido de auxilio: "Y los que tienen pasajeros en esta ruta, por favor envíen ambulancias. Por favor comuníquense con los pasajeros que tienen. En estos momentos, por favor envíen logística a lo que es Coriwaira, China".
Y volvió a decir: "En estos momentos hubo una colisión muy, muy mala. Muy, muy mala. Por favor envíen para médicos ambulancias a kilómetros 8-2, por favor. Aún no estamos siendo evacuados", finalizó.
