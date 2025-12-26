Nueve muertos por el derrumbe de un edificio en Egipto
Tras días de intensos trabajos entre los escombros, lograron rescatar el cuerpo de la última persona desaparecida.
Nueve personas murieron y al menos 15 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio residencial de cinco plantas en Guiza, Egipto. En las últimas horas, los equipos de emergencias lograron rescatar el cuerpo sin vida de la última persona que permanecía desaparecida tras el colapso.
El derrumbe se produjo en la noche del martes en el barrio de Imbaba, una de las zonas más pobladas de Guiza, al sur de El Cairo. Después de una intensa búsqueda, las autoridades egipcias confirmaron en las últimas horas el hallazgo del cuerpo de la última persona desaparecida tras el colapso, lo que elevó la cifra oficial de víctimas fatales a nueve. Además, al menos 15 personas resultaron heridas, según informó Egypt Independent.
El edificio colapsó de forma repentina, provocando además importantes daños estructurales en varias construcciones aledañas, las cuales fueron evacuadas de manera preventiva con el objetivo de evitar una tragedia mayor.
Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro para rescatar a posibles sobrevivientes atrapados entre los escombros. Sin embargo, con el paso de las horas, las esperanzas se desvanecieron. Los trabajos de rescate se realizaron durante tres días, corriendo contra el tiempo y utilizando equipos de detección especializados para escanear las ruinas de la estructura de cinco pisos en busca de sobrevivientes
En las últimas horas de este viernes, los equipos de defensa civil egipcios recuperaran el cuerpo de una niña de entre los escombros, por lo que la cifra final de víctimas mortales ascendió a nueve personas.
Vecinos de la zona relataron a medios locales las escenas de caos y pánico que se vivieron en el lugar en los momentos posteriores al colapso mientras trabajaban los equipos de emergencia. Además, indicaron que, debido a la precariedad del terreno y la fisonomía de la zona, los rescatistas tuvieron que remover varios de los escombros de forma manual.
El trabajo fue complejo debido a que era imposible el uso de maquinaria pesada no solo por el terreno sino por la falta de acceso al lugar ante la estrechez de las calles aledañas.
Finalizadas las tareas del rescate de cuerpos de los desaparecidos, se inició una investigación técnica liderada por un comité de ingeniería especializado. Medios locales indicaron que se analiza si el edificio contaba con modificaciones no autorizadas o si se violaron normativas de construcción. En tanto, el gobierno provincial de Guiza inició las pericias para determinar las responsabilidades en el derrumbe.
