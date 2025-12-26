Nueve muertos por el derrumbe de un edificio en Egipto

Vecinos de la zona relataron a medios locales las escenas de caos y pánico que se vivieron en el lugar en los momentos posteriores al colapso mientras trabajaban los equipos de emergencia. Además, indicaron que, debido a la precariedad del terreno y la fisonomía de la zona, los rescatistas tuvieron que remover varios de los escombros de forma manual.

El trabajo fue complejo debido a que era imposible el uso de maquinaria pesada no solo por el terreno sino por la falta de acceso al lugar ante la estrechez de las calles aledañas.

Finalizadas las tareas del rescate de cuerpos de los desaparecidos, se inició una investigación técnica liderada por un comité de ingeniería especializado. Medios locales indicaron que se analiza si el edificio contaba con modificaciones no autorizadas o si se violaron normativas de construcción. En tanto, el gobierno provincial de Guiza inició las pericias para determinar las responsabilidades en el derrumbe.