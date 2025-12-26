Papá Noel al volante: una detención inesperada que se volvió viral en plena Navidad
Un control policial por exceso de velocidad en Ohio terminó con risas, fotos y un intercambio tan insólito como festivo.
La magia de la Navidad suele regalar escenas inesperadas, pero pocas tan llamativas como la que ocurrió días antes de Nochebuena en Fulton County, Ohio. Allí, un control de tránsito rutinario terminó convirtiéndose en un episodio viral cuando un patrullero detuvo a un automóvil que circulaba a mayor velocidad de la permitida y el agente descubrió que al volante estaba Papá Noel, acompañado por Mamá Noel.
El hecho quedó registrado por la cámara del oficial que realizó el procedimiento. Más tarde, la propia Oficina del Sheriff de Fulton County compartió el video en sus redes sociales, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. “Santa y la Sra. Claus fueron vistos volando un poco rápido por el condado”, escribieron con humor para acompañar las imágenes.
Al acercarse al vehículo, el policía no pudo ocultar su sorpresa al reconocer el clásico traje rojo y la barba blanca. “¡Papá Noel!”, exclamó entre risas, dando inicio a un intercambio distendido que rompió por completo con la formalidad habitual de este tipo de controles. Tras informarle el motivo de la detención, le solicitó la licencia de conducir, a lo que Santa respondió bajándose del auto para buscarla, siempre sin perder el tono festivo.
La escena sumó más bromas cuando el agente comentó en tono jocoso que, con esa velocidad, corría riesgo la entrega de regalos. Mamá Noel, desde el asiento del acompañante, siguió el diálogo con carcajadas y aprovechó el clima relajado para pedirle al oficial que se sacara una foto junto a su marido, gesto que terminó de sellar el carácter anecdótico del encuentro.
Lejos de aplicar una sanción, el policía optó por una advertencia amistosa. “¡Santa, bajá la velocidad!”, le recomendó antes de despedirse. La respuesta no tardó en llegar: Papá Noel retrucó con una broma, asegurando que llamaría a Rudolph para que lo ayudara a vigilar el camino. Como broche final, Mamá Noel le regaló un caramelo al agente, reforzando el espíritu navideño del momento.
Desde la comisaría aclararon que no se labró ninguna multa y que todo quedó en un recordatorio cordial. “No se emitió infracción, solo un aviso amistoso de que incluso los trineos deben ir despacio”, explicaron en la publicación, cerrando con un mensaje optimista: “La Navidad sigue en marcha”. El episodio, tan simple como espontáneo, se transformó en una muestra de cómo un procedimiento cotidiano puede convertirse en una historia entrañable cuando se cruza con el humor, la sorpresa y el clima festivo propio de estas fechas.
