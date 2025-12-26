Donald Trump anunció un "ataque mortal" de Estados Unidos a ISIS en Nigeria

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, insistió en que hay tolerancia religiosa en el país y dijo que los desafíos de seguridad afectan a las personas "independientemente de las religiones y regiones".

Trump ya había declarado a Nigeria "país de especial preocupación" por la supuesta "amenaza existencial" para su población cristiana. Dijo que "miles" habían sido asesinados. Se trata de una designación utilizada por el Departamento de Estado estadounidense que prevé sanciones contra países "implicados en graves violaciones de la libertad religiosa". Tras este anuncio, Tinubu afirmó que su Gobierno se comprometía a trabajar con Estados Unidos y la comunidad internacional para proteger a las comunidades de todas las religiones.

Grupos yihadistas como Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental sembraron el caos en el noreste de Nigeria durante más de una década, mataron a miles de personas, la mayoría de ellas musulmanas a pesar de la acusación de Trump, según informó Acled, un grupo que analiza la violencia política en todo el mundo.

Violencia en Nigeria

Los grupos armados que operan en Nigeria -el país más poblado de África- incluyen al menos dos organizaciones vinculadas al Estado Islámico: el Estado Islámico de África Occidental, una rama de Boko Haram que opera principalmente en el noreste, y la menos conocida provincia Shahel del Estado Islámico (ISSP), conocida localmente como Lakurawa, con una fuerte presencia en el noroeste.

Aunque las autoridades estadounidenses y nigerianas no especificaron qué organización era el objetivo exacto, los analistas de seguridad creen que, si se trataba de un ataque contra militantes del Estado Islámico, lo más probable es que el blanco fueran miembros de Lakurawa. El grupo se volvió especialmente mortífero en el último año en estados fronterizos como Sokoto y Kebbi, con ataques principalmente contra comunidades aisladas y fuerzas de seguridad.

El Ejército nigeriano informó además que el grupo tiene raíces en el vecino Níger y que intensificó sus actividades en las comunidades fronterizas de Nigeria tras el golpe militar de 2023. Ese golpe provocó un deterioro de las relaciones entre Nigeria y Níger y afectó a las operaciones militares multinacionales conjuntas a lo largo de la porosa frontera.

Según muchos analistas, Lakurawa se encuentra activa en el noroeste de Nigeria desde alrededor de 2017, cuando fue invitada por las autoridades tradicionales de Sokoto para proteger a las comunidades de las bandas de bandidos.

Sin embargo, como señala James Barnett, investigador sobre África del Instituto Hudson, con sede en Washington, los militantes "se mantuvieron más allá del marco originalmente aceptado, se enfrentaron a los líderes comunitarios e impusieron una dura interpretación de la sharia, alienando a gran parte de la población rural".

"Las comunidades afirman ahora abiertamente que Lakurawa es más opresiva y peligrosa que las bandas a las que dice proteger", señala Malik Samuel, investigador nigeriano sobre seguridad de Good Governance Africa. Lakurawa controla territorio en los estados de Sokoto y Kebbi y se la vincula con asesinatos, secuestros, violaciones y robos a mano armada.

Al mismo tiempo, algunos atentados atribuidos a Lakurawa se habrían originado en la provincia del Sahel del Estado Islámico, que se expandió desde la región nigeriana de Doso hasta el noroeste de Nigeria.

Según un informe reciente del programa internacional de seguimiento de conflictos armados Armed Conflict Location & Event Data Project, el ISSP "ha mantenido un perfil bajo, operando de forma encubierta para infiltrarse y establecerse a lo largo de la frontera entre Níger y Nigeria, y ahora está ampliando sus actividades hacia la frontera con Benín".