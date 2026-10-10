Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja nueve muertos, incluidos dos niños
El agresor ingresó a una vivienda de la ciudad de Erie, en Pensilvania, mató a ocho personas y luego se habría quitado la vida. No trascendieron identidades ni posibles motivos del brutal ataque.
Nueve personas murieron durante un tiroteo ocurrido el viernes último en la ciudad de Erie, estado de Pensilvania, en lo que las autoridades describieron como uno de los episodios más devastadores sangrientos y devastadores en la región.
Entre las víctimas hay dos menores: una nena de casi dos años y un nene de cinco. Ocho de los fallecidos pertenecían a la misma familia; la novena víctima era una amiga que se encontraba en la vivienda donde se desató la tragedia.
El ataque comenzó alrededor de las 17 del viernes (hora local), cuando testigos vieron a un hombre disparar en la calle Perry antes de ingresar a la casa; dos mujeres que habían salido a pedir ayuda fueron asesinadas en la vereda.
Una vez adentro de la vivienda, el agresor continuó el ataque y mató a otras seis personas, entre ellas a los dos menores; además, una mujer que integra el listado de víctimas fatales estaba embarazada de ocho meses.
Los agentes policiales fueron alertados por vecinos y acudieron de inmediato, pero al llegar no se registraron más disparos: todas las muertes habían ocurrido antes del arribo al lugar de los equipos SWAT, que rodearon la vivienda y utilizaron drones y robots tácticos para ingresar de manera segura.
En el segundo piso de la vivienda, los oficiales encontraron al atacante muerto por un disparo presuntamente autoinfligido, con el arma junto a su cuerpo sin vida. En ese sentido, las autoridades confirmaron que no hubo enfrentamiento con la Policía.
Hasta el momento no se revelaron las identidades de las víctimas ni del atacante ni se dieron indicios sobre el posible motivo. La investigación continúa con participación de equipos forenses y fiscales locales.
La alcaldesa Daria Devlin aseguró que no existe peligro para la comunidad, dado que el agresor está muerto. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en tanto expresó su apoyo a la ciudad y calificó la tragedia como “un golpe devastador” para la comunidad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario