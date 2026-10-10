Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja nueve muertos, incluidos dos niños

Cuando la policía llegó al lugar todo había terminado.

En el segundo piso de la vivienda, los oficiales encontraron al atacante muerto por un disparo presuntamente autoinfligido, con el arma junto a su cuerpo sin vida. En ese sentido, las autoridades confirmaron que no hubo enfrentamiento con la Policía.

Hasta el momento no se revelaron las identidades de las víctimas ni del atacante ni se dieron indicios sobre el posible motivo. La investigación continúa con participación de equipos forenses y fiscales locales.

La alcaldesa Daria Devlin aseguró que no existe peligro para la comunidad, dado que el agresor está muerto. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en tanto expresó su apoyo a la ciudad y calificó la tragedia como “un golpe devastador” para la comunidad.