Donald Trump.

El gobierno de Trump considera a China la mayor fuente de exceso de capacidad, en rubros como el acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, los electrodomésticos y los productos solares. La investigación también abarcó las inversiones chinas en el sudeste asiático (Vietnam, Indonesia y Camboya), que Estados Unidos sostiene que se utilizan para fabricar bienes destinados al mercado estadounidense, evitando aranceles.

La investigación comenzó el 11 de marzo en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta a la USTR a responder a prácticas extranjeras que dañan el comercio de Estados Unidos. En ese momento, el representante comercial, Jamieson Greer, aseguró que el país "ya no sacrificará su base industrial" ante naciones que podrían estar "exportando sus problemas". La iniciativa es en definitiva un esfuerzo por reconstruir los aranceles globales de Trump, que la Corte Suprema derogó en febrero.

Antes de entrar en vigor, la medida tiene que atravesar una etapa de comentarios públicos y una audiencia, por lo que su implementación podría postergarse hasta enero. El martes por la noche, funcionarios pusieron al tanto a comisiones del Congreso y avisaron a los países alcanzados.

El alto funcionario afirmó que Washington "busca estabilidad con los chinos", que no prevé represalias de Beijing y que los aranceles tendrían que dar impulso a nuevos acuerdos comerciales, quizás durante el G-20 de diciembre en Miami. Por su parte, China negó las acusaciones y argumentó que sus exportaciones reflejan ventajas competitivas.

Ya en marzo, al abrirse la investigación, la Comisión Europea negó que la UE exporte exceso de capacidad. Olof Gill, su portavoz adjunto, afirmó que el origen de ese problema "no está en Europa" y que Bruselas reaccionaría de manera "firme y proporcionada" si Washington violaba el acuerdo comercial del verano de 2025, que estableció el límite de 15%.