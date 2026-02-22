Ola de terror en México: el Cártel Jalisco sitia varias ciudades tras la caída de "El Mencho"
Múltiples ciudades del oeste y norte mexicano se encuentran bajo fuego tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en un enfrentamiento con el Ejército.
En una represalia coordinada, células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desataron una serie de ataques simultáneos, bloqueos e incendios que mantienen a la población civil en estado de pánico y bajo "Código Rojo", en un momento de suma tensión en México.
La respuesta del grupo criminal no se hizo esperar. En las últimas horas, las redes sociales se han convertido en un crudo registro de la violencia: decenas de videos muestran vehículos de carga envueltos en llamas atravesados en las rutas, comandos encapuchados despojando a civiles de sus autos y el sonido incesante de ráfagas de fusiles de asalto en zonas urbanas de Puerto Vallarta y Guadalajara.
Tras la confirmación de que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", fue abatido por las autoridades, el despliegue del cártel ha logrado paralizar las arterias vitales de al menos cinco estados.
Los ataques más severos se registraron contra las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, elementos de la Guardia Nacional fueron atacados en la Carretera a Chapala, mientras que policías estatales sufrieron ofensivas directas en puntos neurálgicos de la Calzada del Ejército.
Localidades como Mazamitla, Tapalpa y Autlán de Navarro reportan sus accesos totalmente cerrados por vehículos incendiados. La quema de unidades de transporte público dejó a miles de trabajadores y turistas varados sin poder regresar a sus hogares.
Alerta máxima: aeropuerto cerrado y clases suspendidas
Ante la gravedad de los enfrentamientos entre civiles armados y militares, el gobernador Pablo Lemus activó el protocolo de emergencia máxima. El aeropuerto de Puerto Vallarta suspendió todas sus operaciones y el servicio de transporte público fue cancelado para evitar más víctimas civiles.
"La situación es crítica y la población está sumamente asustada", reportan periodistas desde el lugar. El gobierno estatal ha instado a los ciudadanos de Jalisco a permanecer en sus casas mientras el Ejército intenta recuperar el control de las zonas tomadas por el CJNG en este convulsionado domingo de febrero de 2026.
