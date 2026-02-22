Ola de terror en México: el Cártel Jalisco sitia varias ciudades tras la caída de "El Mencho"

videos mexico

Alerta máxima: aeropuerto cerrado y clases suspendidas

Ante la gravedad de los enfrentamientos entre civiles armados y militares, el gobernador Pablo Lemus activó el protocolo de emergencia máxima. El aeropuerto de Puerto Vallarta suspendió todas sus operaciones y el servicio de transporte público fue cancelado para evitar más víctimas civiles.

"La situación es crítica y la población está sumamente asustada", reportan periodistas desde el lugar. El gobierno estatal ha instado a los ciudadanos de Jalisco a permanecer en sus casas mientras el Ejército intenta recuperar el control de las zonas tomadas por el CJNG en este convulsionado domingo de febrero de 2026.