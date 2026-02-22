El Ejército de México abatió al poderoso líder narco "El Mencho", jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación

image La recompensa que pagaban por uno de los hombres más buscados de México

El prontuario de un objetivo prioritario del Ejército de México

La muerte de "El Mencho" representa la eliminación de uno de los capos más buscados tanto por las autoridades de México como por las de Estados Unidos. La dimensión de su peligrosidad quedaba en evidencia con la recompensa de 15 millones de dólares que el gobierno estadounidense ofrecía por información que condujera a su captura.

La caída de Oseguera se posiciona como el abatimiento de uno de los líderes narco más importantes en la historia reciente de la región, un hecho comparable en magnitud a los recientes arrestos de los históricos fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "Mayo" Zambada, quienes actualmente cumplen condena o enfrentan procesos en prisiones de Estados Unidos.