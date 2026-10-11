Operación del papa León XIV: cómo será su recuperación de cara a la gira por Latinoamérica

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Las restricciones para viajar después de la operación

El médico también se refirió a la posibilidad de que el pontífice deba reprogramar sus próximos viajes, ya que, según explicó, la recuperación podría impedirle viajar en avión durante un período de entre dos y seis semanas, aunque los plazos dependerán tanto de la técnica quirúrgica empleada como de la evolución posterior del paciente.

"El problema de tomar un vuelo tras esta cirugía es por el cambio de las presiones y que se pueda juntar aire entre las pleuras, no por su condición física. Pero depende de la técnica quirúrgica que utilicen y de la recuperación", explicó.

La eventual restricción para viajar podría incidir en la gira apostólica que León XIV tiene prevista por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

"Si no tuviera que volar, podría llevar adelante una agenda como la que tiene pactada", concluyó Ramiro Heredia.

La operación del Papa, a pocas semanas de su visita a la Argentina

La noticia sobre la intervención médica llega en un momento particular para la agenda del pontífice, ya que entre el 8 y el 11 de noviembre tiene previsto visitar la Argentina, en el marco de su primera gira apostólica por Sudamérica.

El recorrido anunciado también contempla actividades en Uruguay y Perú, por lo que la evolución de su estado de salud será un factor importante para el desarrollo de los compromisos programados.

Por el momento, no se informó oficialmente ninguna modificación en el itinerario previsto para noviembre.

Mientras se aguardan novedades sobre la cirugía y su posterior recuperación, la Conferencia Episcopal Argentina reiteró su llamado a la comunidad católica para acompañar espiritualmente a León XIV durante los próximos días.