Operación del papa León XIV: cómo será su recuperación de cara a la gira por Latinoamérica
El médico clínico Ramiro Heredia explicó en C5N cómo son los tiempos de recuperación del pontífice y qué aspectos podrían influir en su próxima agenda de viajes.
El papa León XIV será sometido a una operación para extirpar un nódulo pulmonar en los próximos días. La intervención genera expectativa sobre los plazos de recuperación y su participación en la gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, programada entre el 6 y el 17 de noviembre.
Al ser consultado por los tiempos de recuperación de la intervención a la que se someterá el sumo pontífice, el médico clínico Ramiro Heredia en diálogo con C5N explicó: "El tema es la técnica quirúrgica que apliquen. Hablamos de nódulo pulmonar cuando hay una lesión de menos de tres centímetros y, de acuerdo con un puntaje que le asignamos, cuyos parámetros están predeterminados y estudiados, podemos definir el riesgo de que sea maligna o no".
"Por suerte, la mayoría de los nódulos pulmonares son benignos. Habría que ver el resultado de la biopsia, que es un dato que no tenemos", sostuvo.
Al describir el procedimiento, el especialista indicó que la cirugía implica ingresar a la cavidad torácica y atravesar el espacio pleural, que recubre el pulmón. Además, explicó que, en general, los pacientes salen de este tipo de intervenciones con un tubo de drenaje pleural para retirar el aire residual que queda después de la operación.
"Ese tubo queda de uno a tres días colocado, después se retira, y la recuperación de la cirugía son alrededor de cinco a siete días de internación", detalló.
Las restricciones para viajar después de la operación
El médico también se refirió a la posibilidad de que el pontífice deba reprogramar sus próximos viajes, ya que, según explicó, la recuperación podría impedirle viajar en avión durante un período de entre dos y seis semanas, aunque los plazos dependerán tanto de la técnica quirúrgica empleada como de la evolución posterior del paciente.
"El problema de tomar un vuelo tras esta cirugía es por el cambio de las presiones y que se pueda juntar aire entre las pleuras, no por su condición física. Pero depende de la técnica quirúrgica que utilicen y de la recuperación", explicó.
La eventual restricción para viajar podría incidir en la gira apostólica que León XIV tiene prevista por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.
"Si no tuviera que volar, podría llevar adelante una agenda como la que tiene pactada", concluyó Ramiro Heredia.
La operación del Papa, a pocas semanas de su visita a la Argentina
La noticia sobre la intervención médica llega en un momento particular para la agenda del pontífice, ya que entre el 8 y el 11 de noviembre tiene previsto visitar la Argentina, en el marco de su primera gira apostólica por Sudamérica.
El recorrido anunciado también contempla actividades en Uruguay y Perú, por lo que la evolución de su estado de salud será un factor importante para el desarrollo de los compromisos programados.
Por el momento, no se informó oficialmente ninguna modificación en el itinerario previsto para noviembre.
Mientras se aguardan novedades sobre la cirugía y su posterior recuperación, la Conferencia Episcopal Argentina reiteró su llamado a la comunidad católica para acompañar espiritualmente a León XIV durante los próximos días.
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