Derrumbes en rutas, cortes de luz y nuevas réplicas

El ministro de Defensa peruano, Rafael Belaúnde, informó que los desprendimientos de rocas bloquearon tramos viales en Junín, Huánuco y Pasco —entre ellos sectores de la Carretera Central—, donde se desplegó maquinaria pesada para despejar la calzada. Asimismo, se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en distintos distritos selváticos de Junín tras la desconexión automática del sistema.

Tras el sismo principal, el IGP registró otros dos temblores en Junín durante este sábado: una réplica de magnitud 5,0 a las 00:12 (a 127 kilómetros de profundidad) y otro movimiento de magnitud 3,5 a las 08:21 cerca de la ciudad de Chupaca. Ante la continuidad de la actividad sísmica, Defensa Civil reiteró el llamado a mantener la calma, preparar mochilas de emergencia y seguir exclusivamente los canales oficiales.