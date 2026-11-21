Impactantes videos del sismo de magnitud 6,7 en Perú: subió a 15 la cifra de heridos y hay casas dañadas
El temblor tuvo epicentro en Junín y se sintió con fuerza en Lima. Defensa Civil reportó además derrumbes en rutas, cortes de luz y dos réplicas.
Un sismo de magnitud 6,7 sacudió en la noche del viernes la región central de Perú y dejó un saldo actualizado de al menos 15 personas heridas, 127 viviendas afectadas y otras cuatro declaradas inhabitables, según el último balance difundido este sábado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró a las 19:09 hora local (21:09 de la Argentina), con epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín y una profundidad de 129 kilómetros, alcanzando una intensidad de grado V en la escala de Mercalli.
El temblor se percibió con fuerza en Lima, Callao, Huánuco, Pasco, Ucayali e Ica —donde cientos de vecinos evacuaron edificios y centros comerciales—, además de sentirse en sectores de Ecuador y Colombia. En tanto, la Marina de Guerra del Perú descartó una alerta de tsunami al haberse producido el foco sísmico tierra adentro.
Balance de heridos e infraestructura comprometida
Según precisó Indeci, de los 15 lesionados reportados hasta el momento, 11 se registraron en la región de Junín —principalmente por cortes y contusiones múltiples— y el resto en Huánuco, Pasco, Lima y Callao, sin que se hayan confirmado víctimas fatales. En el centro histórico de la capital peruana, una joven resultó herida en la cabeza tras desprenderse un fragmento de concreto de un edificio y fue trasladada a un hospital en observación.
En cuanto a los daños materiales, el jefe de Indeci, Luis Vásquez, detalló que el relevamiento preliminar incluye afectaciones en la planta baja del hospital de Pichanaki, otro establecimiento de salud de la zona, dos iglesias y las instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes, en la provincia de Chanchamayo. Las familias cuyas viviendas quedaron inhabitables recibirán asistencia humanitaria con carpas y enseres básicos.
Derrumbes en rutas, cortes de luz y nuevas réplicas
El ministro de Defensa peruano, Rafael Belaúnde, informó que los desprendimientos de rocas bloquearon tramos viales en Junín, Huánuco y Pasco —entre ellos sectores de la Carretera Central—, donde se desplegó maquinaria pesada para despejar la calzada. Asimismo, se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en distintos distritos selváticos de Junín tras la desconexión automática del sistema.
Tras el sismo principal, el IGP registró otros dos temblores en Junín durante este sábado: una réplica de magnitud 5,0 a las 00:12 (a 127 kilómetros de profundidad) y otro movimiento de magnitud 3,5 a las 08:21 cerca de la ciudad de Chupaca. Ante la continuidad de la actividad sísmica, Defensa Civil reiteró el llamado a mantener la calma, preparar mochilas de emergencia y seguir exclusivamente los canales oficiales.
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