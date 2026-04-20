Pánico en Río de Janeiro: 200 turistas quedaron atrapados en la cima del morro de una favela
Los visitantes quedaron aislados en el mirador en medio de un tiroteo entre la policía e integrantes de una organización criminal en Vidigal.
Lo que iba a ser la vista de un amanecer de ensueño en Río de Janeiro se convirtió en momentos de pánico y terror cuando unos 200 turistas quedaron atrapados en la cima del Morro Dois Irmãos en medio de intensos tiroteos entre la Policía de Brasil y bandas narcos en la favela de Vidigal.
La escena se volvió aterradora en cuestión de segundos y muchos de los turistas, mayormente extranjeros, quedaron aislados en lo alto del morro sin tener la posibilidad de descender.
Imágenes difundidas por medios de televisión de Brasil mostraron al gran número de visitantes concentrados en un solo grupo en el mirador, mientras los guías turísticos intentaban mantener la calma.
“Empezamos a escuchar muchos tiros. Incluso pasó un helicóptero cerca”, contó una visitante, que describió la escena como “muy aterradora”.
Durante el operativo hubo un importante despliegue de fuerzas de seguridad, incluyendo el accionar de unidades especiales y el uso de helicópteros que sobrevolaron la zona ante la atenta mirada de los turistas.
Río de Janeiro: así fue el operativo en la favela de Vidigal
El operativo, llevado a cabo por la Policía Civil de Río de Janeiro, tenía como objetivo detener a integrantes de la organización criminal Comando Vermelho , entre ellos a Edinaldo Pereira Souza, alias “Dada”, un prófugo que se escapó de una cárcel de Bahía en 2024.
Durante la redada, los sospechosos bloquearon la Avenida Niemeyer, una vía clave que conecta los barrios de Leblon y São Conrado, colocando contenedores y un micro para impedir el paso del tránsito.
La situación fue controlada cerca de las 7.20 (hora local) cuando los turistas finalmente pudieron descender del morro junto a sus guías y fueron escoltados por las fuerzas de seguridad mientras atravesaban la favela de Vidigal.
En tanto, desde la Policía confirmaron que no se registraron heridos entre los turistas y que al menos dos personas fueron detenidas como resultado del procedimiento.
“Quienes imponen el riesgo son criminales armados, que atacan a agentes del Estado y exponen deliberadamente a la población y a los visitantes”, indicaron desde la institución policial en defensa de su accionar durante el tiroteo.
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