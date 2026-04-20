Pánico en Río de Janeiro: 200 turistas quedaron atrapados en la cima del morro de una favela

Río de Janeiro: así fue el operativo en la favela de Vidigal

tiroteo rio de janeiro

El operativo, llevado a cabo por la Policía Civil de Río de Janeiro, tenía como objetivo detener a integrantes de la organización criminal Comando Vermelho , entre ellos a Edinaldo Pereira Souza, alias “Dada”, un prófugo que se escapó de una cárcel de Bahía en 2024.

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Durante la redada, los sospechosos bloquearon la Avenida Niemeyer, una vía clave que conecta los barrios de Leblon y São Conrado, colocando contenedores y un micro para impedir el paso del tránsito.

La situación fue controlada cerca de las 7.20 (hora local) cuando los turistas finalmente pudieron descender del morro junto a sus guías y fueron escoltados por las fuerzas de seguridad mientras atravesaban la favela de Vidigal.

En tanto, desde la Policía confirmaron que no se registraron heridos entre los turistas y que al menos dos personas fueron detenidas como resultado del procedimiento.

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“Quienes imponen el riesgo son criminales armados, que atacan a agentes del Estado y exponen deliberadamente a la población y a los visitantes”, indicaron desde la institución policial en defensa de su accionar durante el tiroteo.