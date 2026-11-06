Larissa Riquelme tiene dinero bloqueado en ueno bank y quedó afectada por la crisis en Paraguay
La modelo paraguaya, que saltó a la fama durante el Mundial de Sudáfrica 2010, contó que tenía gran parte de sus ingresos en la entidad financiera y también una inversión de renta fija.
Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que se convirtió en una de las figuras más recordadas del Mundial de Sudáfrica 2010, quedó afectada por la crisis de ueno bank. La mediática reveló que tiene dinero bloqueado en la entidad financiera, además de una inversión de renta fija cuyo futuro todavía es incierto.
En una entrevista con Band Entretê, Riquelme contó que buena parte de sus ingresos estaba concentrada en el banco paraguayo, cuyas operaciones fueron suspendidas por el Banco Central del Paraguay. La situación también tuvo consecuencias en su actividad laboral, ya que trabajaba para VMedia, una empresa de comunicación vinculada al mismo grupo empresario.
"Soy afectada profesional y financieramente, porque también dejé pasar otras oportunidades para dedicarme a la empresa", explicó la modelo, quien reconoció que atraviesa días de preocupación por la falta de certezas sobre su situación económica y laboral.
Si bien aclaró que tiene otras fuentes de ingresos y una cuenta en otra entidad bancaria, señaló que la mayor parte de sus recursos estaba depositada en ueno bank, donde también había realizado una colocación de renta fija.
"Estamos hablando de dinero que representa años de trabajo y planificación. En mi caso, también tengo una inversión y estoy esperando información oficial sobre los próximos pasos", manifestó.
Larissa Riquelme también quedó afectada laboralmente por la crisis de ueno bank
El impacto de la intervención financiera no se limitó a los clientes y ahorristas. Riquelme también quedó involucrada por su vínculo laboral con VMedia, compañía perteneciente al grupo empresario relacionado con la entidad bancaria. Según relató, más de 300 trabajadores fueron desvinculados en medio de la reestructuración y comenzaron a participar de manifestaciones para reclamar respuestas.
La modelo explicó que todavía no había recibido una notificación formal sobre su situación contractual, aunque reconoció que el panorama dentro de la compañía era preocupante.
"Tomamos conocimiento de la situación por medio del Ministerio Público y algunos compañeros recibieron avisos, pero pocos fueron notificados formalmente. Inicialmente nos hablaron de un plazo de 90 días durante el cual debíamos esperar nuevas informaciones", contó. También señaló que la estructura de la empresa ya había comenzado a desmantelarse y que algunos trabajadores evaluaban iniciar acciones judiciales.
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