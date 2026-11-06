Larissa Riquelme tiene dinero bloqueado en ueno bank y quedó afectada por la crisis en Paraguay

Larissa Riquelme también quedó afectada laboralmente por la crisis de ueno bank

El impacto de la intervención financiera no se limitó a los clientes y ahorristas. Riquelme también quedó involucrada por su vínculo laboral con VMedia, compañía perteneciente al grupo empresario relacionado con la entidad bancaria. Según relató, más de 300 trabajadores fueron desvinculados en medio de la reestructuración y comenzaron a participar de manifestaciones para reclamar respuestas.

La modelo explicó que todavía no había recibido una notificación formal sobre su situación contractual, aunque reconoció que el panorama dentro de la compañía era preocupante.

"Tomamos conocimiento de la situación por medio del Ministerio Público y algunos compañeros recibieron avisos, pero pocos fueron notificados formalmente. Inicialmente nos hablaron de un plazo de 90 días durante el cual debíamos esperar nuevas informaciones", contó. También señaló que la estructura de la empresa ya había comenzado a desmantelarse y que algunos trabajadores evaluaban iniciar acciones judiciales.