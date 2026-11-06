Paraguay: destituyeron a Santiago Peña a través de un juicio político en el Senado y por unanimidad

La traición de Horacio Cartes y el peso de ueno bank

La caída de Peña representa una fractura total dentro del hegemónico Partido Colorado. El golpe de gracia provino de su propio mentor, el expresidente Horacio Cartes, quien le retiró públicamente el apoyo y habilitó los votos de su facción para respaldar la destitución.

El detonante fue el desfalco de ueno bank. Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025 y, bajo su presidencia, el banco absorbió carteras millonarias del Estado. Al momento de ser intervenida por insolvencia, la entidad manejaba cuentas de tres millones de clientes y administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, abarcando desde recursos previsionales y sanitarios hasta millonarios depósitos de empresas estatales.

Del "Santi Tour" a un final histórico

Con 47 años y un perfil técnico forjado como economista del Banco Central y del FMI, Peña había llegado al poder en 2023 como una apuesta de renovación. Sin embargo, su gestión (que debía concluir en 2028) estuvo marcada por polémicas, como las fuertes críticas por sus constantes viajes al exterior, bautizados irónicamente por la prensa local como el "Santi Tour" (llegó a acumular más de 70 desplazamientos internacionales).

Su abrupta salida lo inscribe en los registros históricos de la política sudamericana: Santiago Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo en ser destituido mediante un juicio político en la historia reciente, repitiendo el escenario que eyectó del poder a Fernando Lugo tras un veloz proceso en junio de 2012.