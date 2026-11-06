Paraguay: destituyeron a Santiago Peña a través de un juicio político en el Senado y por unanimidad
El Senado avanzó con el juicio político y lo apartó de su cargo . Santiago Peña y el fin de un mandato cruzado por el colapso financiero.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido este viernes a través de un juicio político impulsado por el Congreso, que decidió ignorar su intento de renuncia previa. El exmandatario fue apartado de su cargo tras la aída de ueno bank.
Con 44 votos a favor sobre un total de 45 senadores presentes, la Cámara Alta sentenció el final del gobierno de Peña. "Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente", dictaminó de manera oficial el titular del Senado, Basilio Núñez.
El intento de renuncia fallido y la pérdida de fueros
Acorralado por la crisis y las protestas masivas, Peña había presentado su dimisión el jueves mediante un video en sus redes sociales, alegando que buscaba preservar la paz social y la estabilidad democrática. Sin embargo, la estrategia de fondo apuntaba a asegurarse los fueros como senador vitalicio, un beneficio que la Constitución le otorga a los expresidentes.
IMPORTANTE: Javier Milei aprobó el Decreto 1103/2026: hay triple feriado y la próxima semana laboral será de 2 días
El Congreso neutralizó rápidamente esa maniobra: el Poder Legislativo no dio quórum para tratar la renuncia y el Senado decidió avanzar de lleno con el juicio político. Aunque los abogados defensores intentaron anular el proceso argumentando que la dimisión ya era un hecho, los legisladores rechazaron el planteo, le negaron a la defensa una prórroga de 72 horas para prepararse y lo declararon culpable en ausencia.
La traición de Horacio Cartes y el peso de ueno bank
La caída de Peña representa una fractura total dentro del hegemónico Partido Colorado. El golpe de gracia provino de su propio mentor, el expresidente Horacio Cartes, quien le retiró públicamente el apoyo y habilitó los votos de su facción para respaldar la destitución.
El detonante fue el desfalco de ueno bank. Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025 y, bajo su presidencia, el banco absorbió carteras millonarias del Estado. Al momento de ser intervenida por insolvencia, la entidad manejaba cuentas de tres millones de clientes y administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, abarcando desde recursos previsionales y sanitarios hasta millonarios depósitos de empresas estatales.
Del "Santi Tour" a un final histórico
Con 47 años y un perfil técnico forjado como economista del Banco Central y del FMI, Peña había llegado al poder en 2023 como una apuesta de renovación. Sin embargo, su gestión (que debía concluir en 2028) estuvo marcada por polémicas, como las fuertes críticas por sus constantes viajes al exterior, bautizados irónicamente por la prensa local como el "Santi Tour" (llegó a acumular más de 70 desplazamientos internacionales).
Su abrupta salida lo inscribe en los registros históricos de la política sudamericana: Santiago Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo en ser destituido mediante un juicio político en la historia reciente, repitiendo el escenario que eyectó del poder a Fernando Lugo tras un veloz proceso en junio de 2012.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario