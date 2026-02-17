Perú: el Congreso destituye a otro presidente y van siete en menos de diez años

Jerí había llegado a su cargo en octubre de 2025 luego de que el Congreso también destituyera a Dina Boluarte, mandataria que llegó al cargo tras la destitución de Pedro Castillo, también acusado de tráfico de influencias y corrupción.

Boluarte era su vicepresidenta y se había negado a llamar a elecciones, llevando adelante una fuerte represión frente a las manifestaciones en su contra, que básicamente exigían la urgente convocatoria a nuevas elecciones presidenciales que, en principio, están convocadas para el 12 de abril de 2026.

Los presidentes de Perú que no lograron terminar su mandato

Tras la finalización del mandato de Ollanta Humala (2011-2016), condenado en 2025 a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, se fueron sucediendo en el cargo los siguientes mandatarios, sin poder terminar un mandato constitucional:

ollanta humala peru Ollanta Humala, el último presidente peruano que logró cumplir su mandato.