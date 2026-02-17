Perú: el Congreso destituye a otro presidente y van siete en menos de diez años
Perú parece sufrir una crisis institucional sin fin, que se inició con la finalización del mandato constitucional de Ollanta Humala (hoy condenado por hechos de corrupción), en 2016. Ahora le tocó ser destituido a José Jerí, acusado de tráfico de influencias.
En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso de Perú aprobó este martes la censura contra el mandatario interino José Jerí, quien ahora debe abandonar la presidencia de manera inmediata.
La decisión se produjo con 76 votos a favor de la destitución, 24 en contra y 3 abstenciones, tras el debate de las siete mociones admitidas, que cuestionaban la capacitad de Jerí y la transparencia de su gestión luego de que trascendiera que mantuvo reuniones clandestinas con empresarios chinos que derivaron en contrataciones.
El ahora expresidente de 39 años fue acusado de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo a raíz de las reuniones no registradas con el empresario de origen chino Zhihua Yang, uno de los principales proveedores del Estado peruano.
Todo salió a la luz cuando se difundieron imágenes de reuniones secretas que mantuvo con el empresario chino para la presunta facilitación de negocios con la obra pública del país andino, donde se ve a Jerí encapuchado para no ser identificado.
Finalmente, se informó que el nuevo presidente peruano será elegido este miércoles antes de las 18 (hora del Perú) mediante el debate y la votación de los legisladores, quienes deben presentar a sus candidatos.
Jerí había llegado a su cargo en octubre de 2025 luego de que el Congreso también destituyera a Dina Boluarte, mandataria que llegó al cargo tras la destitución de Pedro Castillo, también acusado de tráfico de influencias y corrupción.
Boluarte era su vicepresidenta y se había negado a llamar a elecciones, llevando adelante una fuerte represión frente a las manifestaciones en su contra, que básicamente exigían la urgente convocatoria a nuevas elecciones presidenciales que, en principio, están convocadas para el 12 de abril de 2026.
Los presidentes de Perú que no lograron terminar su mandato
Tras la finalización del mandato de Ollanta Humala (2011-2016), condenado en 2025 a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, se fueron sucediendo en el cargo los siguientes mandatarios, sin poder terminar un mandato constitucional:
- Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016 - 23 de marzo de 2018)
- Martín Vizcarra (23 de marzo de 2018 - 9 de noviembre de 2020)
- Manuel Merino (10 de noviembre de 2020 - 15 de noviembre de 2020)
- Francisco Sagasti (17 de noviembre de 2020 - 28 de julio de 2021)
- Pedro Castillo (28 de julio de 2021 - 7 de diciembre de 2022)
- Dina Boluarte (7 de diciembre de 2022 - 10 de octubre de 2025)
- José Jerí (10 de octubre de 2025 - 17 de febrero de 2026)
