Allanaron la vivienda del acusado de atropellar y matar a una joven: temen que salga del país

Buscan al conductor de una Chevrolet Meriva que atropelló y mató a una joven en La Plata

En principio, el hallazgo del cadáver de una joven en una zanja de la localidad de Villa Elvira, partido de La Plata, parecía un misterio difícil de resolver. Pero con las imágenes captadas por cámaras de seguridad los investigadores comenzaron a hilar pistas.

El cuerpo sin vida de Eugenia Carril fue encontrado en la mañana de este sábado luego de que no regresara a su casa en la noche anterior. Entonces, la familia de la joven inició una búsqueda en redes sociales para dar con su paradero.

La preocupación crecía con el correr de las horas, que terminaron con una situación horrorosa: la chica de 18 años fue hallada muerta en la zona de 3 y 96 con golpes compatibles con un siniestro vial, indicaron fuentes policiales.

Poco más tarde, imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata y por circuitos privados de vigilancia permitieron establecer la secuencia previa al impacto: se ve a la joven bajar del colectivo que la traía de la universidad, caminar algunas cuadras y, finalmente, siendo embestida por un vehículo, lo que le habría provocado la muerte.

En esas imágenes se ve también que el vehículo que mató a Eugenia sería una camioneta Chevrolet Meriva, que escapa del lugar una vez ocurrido el accidente y por lo cual ahora la policía busca al conductor.

Con el correr de las horas se obtuvieron nuevas imágenes de cámaras de vigilancia ubicadas en la zona, una de ellas instalada en 96 entre 2 y 3 y orientada hacia calle 3, que permitieron observar que alrededor de las 22.26 del viernes la joven que caminaba por la calle 96 en dirección de 4 hacia 3.

Un minuto después aparece en la misma secuencia una camioneta que circulaba por 96 desde 7 hacia 1. Al arribar a la intersección con calle 3, se puede ver el encendido de la luz de freno del vehículo y una maniobra brusca de esquive, momento en el que los investigadores presumen que se produjo la colisión con la víctima.

En el lugar del hecho trabajó la Policía Científica, que levantó restos plásticos desprendidos del vehículo durante el impacto, que serán peritados para intentar identificar la camioneta involucrada.

La causa quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la Fiscalía N°8 de La Plata, quien ordenó distintas medidas para dar con el conductor prófugo y el vehículo implicado.