Pescaron un bagre gigante en Polonia que podría marcar un récord histórico

La lucha para sacar al pez del agua duró más de 30 minutos. Mientras Schäfer intentaba dominarlo con la caña, su compañero, Cremers, de 31 años, se ocupaba de mantener la embarcación bajo control ante los fuertes vientos que complicaban la maniobra.

El récord del bagre europeo y la sospecha sobre su identidad

Se cree que el mismo animal había sido atrapado el año anterior

Una vez que lograron sacar al pescado del agua, lo colocaron sobre una lona especial en la orilla para proteger su capa de mucosidad, la cual los protege y debe conservarse para evitarles lesiones.

Después de la captura, los jueces midieron al ejemplar y confirmaron que alcanzaba los 2,92 metros de longitud. La medición lo ubicó en el centro de la atención internacional por su tamaño y su vínculo con el récord Guinness del bagre más largo del mundo.

Pero el caso tiene un detalle que despertó más curiosidad. Los organizadores y los pescadores sospechan que podría tratarse del mismo pez capturado en ese embalse el año pasado por Krzysztof Pyra y Adrian Gontarz.

Tras la medición, los responsables de la competencia devolvieron el pez al agua con vida.