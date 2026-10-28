Pescaron un bagre gigante en Polonia que podría marcar un récord histórico
Un alemán y un neerlandés capturaron al enorme pez durante un torneo en Polonia. La lucha duró más de media hora, pero hay sospechas sobre su identidad.
Un torneo de pesca deportiva en Polonia terminó con una captura extraordinaria: un bagre europeo de casi 3 metros. La captura ocurrió en un embalse ubicado en Rybnik, junto a una central eléctrica de carbón, donde las condiciones del agua favorecen el crecimiento de peces grandes. Sin embargo, la sorpresa surgió cuando el pez llegó a la superficie.
El responsable fue Oliver Schäfer, un pescador alemán que viajó junto a Kevin Cremers desde Países Bajos con un objetivo ambicioso: encontrar un ejemplar capaz de romper todos los registros conocidos.
Bagre europeo de casi tres metros: cómo fue la captura en Polonia
Schäfer, de 34 años, se dedica a la pesca y también fabrica herramientas. Antes de participar en la Copa Mikado, sabía que podía encontrar peces enormes en ese embalse, pero nunca había tenido una experiencia semejante.
"Como pescador, solo conozco el mito del pez de tres metros por las historias. Solo creo en lo que veo. Ahora está a un paso", afirmó Schäfer en una entrevista con el diario alemán Bild.
El pescador utilizó una caña especial y un señuelo de goma para atraer al siluro europeo, un pez depredador conocido también como bagre europeo y cuyo nombre científico es Silurus glanis.
La lucha para sacar al pez del agua duró más de 30 minutos. Mientras Schäfer intentaba dominarlo con la caña, su compañero, Cremers, de 31 años, se ocupaba de mantener la embarcación bajo control ante los fuertes vientos que complicaban la maniobra.
El récord del bagre europeo y la sospecha sobre su identidad
Una vez que lograron sacar al pescado del agua, lo colocaron sobre una lona especial en la orilla para proteger su capa de mucosidad, la cual los protege y debe conservarse para evitarles lesiones.
Después de la captura, los jueces midieron al ejemplar y confirmaron que alcanzaba los 2,92 metros de longitud. La medición lo ubicó en el centro de la atención internacional por su tamaño y su vínculo con el récord Guinness del bagre más largo del mundo.
Pero el caso tiene un detalle que despertó más curiosidad. Los organizadores y los pescadores sospechan que podría tratarse del mismo pez capturado en ese embalse el año pasado por Krzysztof Pyra y Adrian Gontarz.
Tras la medición, los responsables de la competencia devolvieron el pez al agua con vida.
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