Pintaron de blanco los techos de 340 casas en Estados Unidos y lograron ahorrar un montón de luz

La explicación es relativamente sencilla. Un techo oscuro absorbe una mayor cantidad de radiación solar y se calienta durante las horas de mayor exposición. Ese calor después puede transmitirse hacia el interior de la vivienda, especialmente en edificios con poca aislación.

Las superficies blancas o altamente reflectivas, en cambio, devuelven una mayor proporción de la energía solar hacia el exterior. De esa manera, la cubierta alcanza temperaturas menores y disminuye la cantidad de calor que ingresa al ambiente.

El concepto de los techos fríos volvió a ganar interés en los últimos años como una herramienta relativamente económica para enfrentar las altas temperaturas, particularmente en barrios urbanos donde muchas viviendas tienen cubiertas oscuras y problemas de eficiencia energética.

De hecho, Filadelfia volvió a implementar recientemente programas de este tipo. La ciudad y la Energy Coordinating Agency lanzaron un nuevo proyecto piloto para aplicar revestimientos blancos en viviendas del barrio de Strawberry Mansion, con el objetivo de reducir las temperaturas interiores y aliviar el costo energético de los hogares.