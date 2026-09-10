Pintaron de blanco los techos de 340 casas en Estados Unidos y lograron ahorrar un montón de luz
El experimento se realizó en viviendas de adultos mayores de bajos ingresos en Filadelfia. El cambio permitió reducir varios grados la temperatura interior.
Una solución tan simple como pintar un techo de blanco puede tener un impacto importante sobre la temperatura de una vivienda y el consumo de electricidad. Así lo demostró un programa realizado en Filadelfia, Estados Unidos, que intervino alrededor de 340 casas de adultos mayores de bajos ingresos.
El proyecto, desarrollado entre 2001 y 2003, buscaba reducir el impacto del calor durante el verano mediante una técnica conocida como “cool roof” o techo frío. En lugar de utilizar cubiertas oscuras, que absorben buena parte de la radiación solar y transmiten ese calor hacia el interior, los techos fueron recubiertos con pintura blanca y reflectiva.
Los resultados fueron significativos. De acuerdo con las mediciones realizadas durante el programa, las temperaturas en la zona cercana al techo de las viviendas llegaron a disminuir aproximadamente 5 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 2,8 grados Celsius, durante los días calurosos.
La reducción de la temperatura del aire dentro de los dormitorios fue menor, pero también resultó perceptible. Las mediciones indicaron una caída de aproximadamente la mitad de ese valor a la altura del pecho.
El efecto no se limitó al confort térmico. El cambio también tuvo consecuencias sobre el uso del aire acondicionado: las viviendas registraron un ahorro promedio de alrededor de 560 kilovatios hora (kWh) de electricidad por año destinados a refrigeración.
La explicación es relativamente sencilla. Un techo oscuro absorbe una mayor cantidad de radiación solar y se calienta durante las horas de mayor exposición. Ese calor después puede transmitirse hacia el interior de la vivienda, especialmente en edificios con poca aislación.
Las superficies blancas o altamente reflectivas, en cambio, devuelven una mayor proporción de la energía solar hacia el exterior. De esa manera, la cubierta alcanza temperaturas menores y disminuye la cantidad de calor que ingresa al ambiente.
El concepto de los techos fríos volvió a ganar interés en los últimos años como una herramienta relativamente económica para enfrentar las altas temperaturas, particularmente en barrios urbanos donde muchas viviendas tienen cubiertas oscuras y problemas de eficiencia energética.
De hecho, Filadelfia volvió a implementar recientemente programas de este tipo. La ciudad y la Energy Coordinating Agency lanzaron un nuevo proyecto piloto para aplicar revestimientos blancos en viviendas del barrio de Strawberry Mansion, con el objetivo de reducir las temperaturas interiores y aliviar el costo energético de los hogares.
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