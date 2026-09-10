Así fue el sirenazo nacional de Bomberos Voluntarios en reclamo de fondos adeudados por el Gobierno
Más de 1.000 cuarteles hicieron sonar sus sirenas este jueves a las 10 en reclamo por los fondos previstos por ley y la aplicación de beneficios impositivos.
Los bomberos voluntarios de todo el país hicieron sonar sus sirenas este jueves a las 10 de la mañana en el marco de un reclamo nacional contra el Gobierno por la falta de respuestas a una serie de planteos económicos y regulatorios. La medida fue convocada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), que reúne al Consejo de Federaciones y a las 29 federaciones provinciales, y alcanzará a más de 1.000 asociaciones de todo el país. El objetivo es visibilizar una situación que, según sostienen, compromete el financiamiento de un sistema que depende de recursos establecidos por ley para sostener su funcionamiento cotidiano.
“Durante el 2025, el Gobierno recaudó a partir de la Ley 25.054 y no distribuyó, entonces estamos pidiendo que sea empático con nuestro sistema. Es necesario que esos fondos lleguen a los cuarteles sobre todo por lo que viene en esta etapa del año: incendios forestales y el fenómeno de El Niño”, dijo el presidente del Consejo Nacional de Bomberos, Carlos Milanesi.
Son 59 mil millones de pesos los que les adeudan. Y no obtienen respuestas. El Estado recauda a través de la Superintendencia de Seguros el 5 por mil de las primas de todos los seguros que la población contrata, a excepción de los de vida. Pero no gira los fondos correspondientes a la segunda mitad del año pasado.
En diálogo con la prensa Milanesi señaló que desde hace un tiempo le hicieron el reclamo de los fondos al Gobierno pero no obtuvieron respuesta. "Le pedimos ayuda del ministro de Economía y del jefe de Gabinete y no nos han dado una solución. La economía de los cuarteles en el interior del país están funcionando con una administración milagrosa .Todas las unidades requieren de un mantenimiento preventivo y sin estos fondos es muy difícil poder cumplir", manifestó.
"Los cuarteles están haciendo campañas, rifas para poder solventarse ante la falta de dinero", explicó el bombero.
Los Bomberos aseguron que no quieren realizar ninguna medida de fuerza pero no descartan acudir a la vía judicial para resolver la situación. "Queremos poder hablar con la ministra de Seguridad y encontrar una solución", señaló Milanesi.
Un sistema que atiende miles de emergencias
La discusión por el financiamiento cobra otra dimensión si se mira la cantidad de intervenciones que realizan los cuarteles. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reúne a más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio de manera voluntaria en todo el territorio argentino.
Según los datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), durante 2026 ya se registraron 157.229 serviciosrealizados por bomberos voluntarios. De ese total, 94.536 fueron servicios de emergencia, alrededor del 60%.
Los restantes 62.639 servicios, cerca del 40%, correspondieron a intervenciones programadas, entre ellas suministro de agua, tareas de prevención y otras acciones comunitarias.
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