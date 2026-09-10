Así fue el sirenazo nacional de Bomberos Voluntarios en reclamo de fondos adeudados por el Gobierno

Los Bomberos aseguron que no quieren realizar ninguna medida de fuerza pero no descartan acudir a la vía judicial para resolver la situación. "Queremos poder hablar con la ministra de Seguridad y encontrar una solución", señaló Milanesi.

Un sistema que atiende miles de emergencias

La discusión por el financiamiento cobra otra dimensión si se mira la cantidad de intervenciones que realizan los cuarteles. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reúne a más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio de manera voluntaria en todo el territorio argentino.

Según los datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), durante 2026 ya se registraron 157.229 serviciosrealizados por bomberos voluntarios. De ese total, 94.536 fueron servicios de emergencia, alrededor del 60%.

Los restantes 62.639 servicios, cerca del 40%, correspondieron a intervenciones programadas, entre ellas suministro de agua, tareas de prevención y otras acciones comunitarias.