Más de 300 toneladas de vidrio sepultadas bajo asfalto desde 2002: el experimento que aún revoluciona a EEUU

Más de 300 toneladas de vidrio sepultadas bajo asfalto desde 2002: la solución para no desechar

Al pulverizar el vidrio hasta obtener un árido fino conocido como glass cullet, se logró un insumo con un comportamiento físico casi idéntico al de la grava y la arena tradicionales. Este material no solo ofrece una notable resistencia de compactación y un excelente drenaje para el cimiento vial, sino que suma un atributo clave para el clima riguroso de Idaho: su baja conductividad térmica frena la penetración del frío extremo, mitigando las grietas provocadas por el ciclo de congelación y deshielo bajo el asfalto.