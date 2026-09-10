Dividendo Trump: el presidente de Estados Unidos prometió US$5 mil para cada ciudadano si gana su partido
El mandatario estadounidense anunció durante un acto en Dallas el estipendo en caso de un triunfo republicano.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió un "dividendo Trump" de US$5 mil para cada ciudadano si el Partido Republicano triunfa en las elecciones legislativas que se celebran en noviembre 2026.
Trump hizo el polémico anuncio durante la convención republicana en Dallas, Texas, y generó un fuerte debate en Estados Unidos debido al impacto fiscal que tendría el estipendo.
Es que el beneficio alcanzaría a unos 270 millones de estadounidenses, lo que superaría ampliamente los cheques de estímulo emitidos durante la pandemia del COVID-19.
"Dividendo Trump": el polémico anuncio del presidente de Estados Unidos
La medida tendría un costo estimado de US$1,35 que se sumaría a la deuda pública estadounidense que ya supera los US$40 billones.
Para recibir el dinero, los republicanos deberían asegurar la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y, además, Trump especificó que el dinero deberá gastarse obligatoriamente dentro de Estados Unidos.
El presidente estadounidense sugirió que los fondos provendrían del "tremendo éxito económico" de su gestión y de la recaudación por aranceles a las importaciones. Sin embargo, la Casa Blanca no presentó un plan fiscal detallado ni un presupuesto que explique cómo se evitará una escalada inflacionaria o un mayor déficit público.
Aunque los republicanos obtengan la victoria electoral, aprobar una inyección de liquidez de más de un billón de dólares requerirá complejas negociaciones presupuestarias en el Congreso.
A principios de año y en campañas previas se discutieron propuestas de dividendos o estímulos (como el propuesto por el Departamento de Eficiencia Gubernamental o cheques de 2.000 dólares) que finalmente no llegaron a materializarse debido a frenos legislativos o reconfiguraciones de la política arancelaria.
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