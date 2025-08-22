Ni su mejor soldado logra defender a Karina Milei: hasta Joni Viale se quiere bajar del barco
Mientras crece el escándalo en torno a Lule Menem y Karina Milei por presuntas coimas en Discapacidad, quien ofició de vocero extraoficial del Gobierno desde el inicio de la gestión libertaria busca ahora desmarcarse, bajarse del barco y lavar su imagen.
Aunque venían a terminar con la casta política y la corrupción las denuncias contra el gobierno de Javier Milei se apilan unas sobre otras mientras la situación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se va complicando cada vez más.
Mientras el gobierno libertario ajusta a los discapacitados quitándoles prestaciones y vetando las leyes que buscan darle respuesta a uno de los sectores de la sociedad se supo ahora que Karina Milei utilizada a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como botín propio y para el financimiento de La Libertad Avanza.
El escándalo crece día a día, y los principales soldados del gobierno libertario ya comienzan a darse vuelta para intentar lavarse las manos.
El primero de ellos el pseudo periodista y vocero presidencial extraoficial, Jonatan Viale. Tras someterse a las órdenes de Santiago Caputo a la hora de definir qué preguntarle al presidente Milei, ahora es el primero en intentar bajarse del barco.
"Tuvimos corrupción en el caso $LIBRA y eso no terminó. Tuvimos corrupción en la Anses y en el PAMI donde se pedía diezmo para La Libertad Avanza. La empresa de la familia Menem contratada por el Banco Nación, algo éticamente incompatible. Está mal, no puede ser que el Banco Nación contrate a la empresa de Menem, está mal", comenzó Viale.
Y puntualizó, una y otra vez, con la intención de lavar su figura: "lo dijimos". Viale. que fue uno de los voceros que defendió al gobierno de Milei en cada uno de estos escándalos ahora niega haberlo sido y trata de erigirse en una suerte de figura moral.
Y siguió, ensayando un énfasis que no tuvo en ningún escándalo anterior: "ahora surge esto, Agencia Nacional de Discapacidad. Supuestos retornos del 8%. No hay lugar para esto, no hay lugar de ninguna manera para esto, porque la gente se los come crudos, le aviso al gobierno, olvidense".
"El contrato era un loco con una motosierra destruyendo los curros del Estado. Dijo, vengo a bajar la inflación, vengo a ocuparme de la inseguridad y vengo a destruir los curros del Estado ¿O no? ¿No era eso la campaña? Y yo banqué eso", insistió Viale jugando ahora al inocente defraudado por los libertarios.
Y concluyó: "no cuenten conmigo para eso jamás, no van a contar conmigo para bancar el curro estructural".
