Ni su mejor soldado logra defender a Karina Milei: hasta Joni Viale se quiere bajar del barco

karina milei

Y puntualizó, una y otra vez, con la intención de lavar su figura: "lo dijimos". Viale. que fue uno de los voceros que defendió al gobierno de Milei en cada uno de estos escándalos ahora niega haberlo sido y trata de erigirse en una suerte de figura moral.

Y siguió, ensayando un énfasis que no tuvo en ningún escándalo anterior: "ahora surge esto, Agencia Nacional de Discapacidad. Supuestos retornos del 8%. No hay lugar para esto, no hay lugar de ninguna manera para esto, porque la gente se los come crudos, le aviso al gobierno, olvidense".

joni viale javier milei

"El contrato era un loco con una motosierra destruyendo los curros del Estado. Dijo, vengo a bajar la inflación, vengo a ocuparme de la inseguridad y vengo a destruir los curros del Estado ¿O no? ¿No era eso la campaña? Y yo banqué eso", insistió Viale jugando ahora al inocente defraudado por los libertarios.

Y concluyó: "no cuenten conmigo para eso jamás, no van a contar conmigo para bancar el curro estructural".