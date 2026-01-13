NASA: la misión que tuvo que volver antes de tiempo por complicaciones

“Contamos con equipos médicos a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero no con todos los recursos que tendría un servicio de emergencias en la Tierra para realizar un diagnóstico completo”, explicó Polk. En ese sentido, remarcó que la decisión busca eliminar riesgos innecesarios y permitir una evaluación médica más exhaustiva.

El funcionario subrayó que no se trata de una evacuación de emergencia, ya que el estado del astronauta no es crítico, pero sí existe incertidumbre diagnóstica que justifica el retorno anticipado. “La mejor manera de completar este proceso es en la Tierra”, concluyó.

La misión incluía una serie de experimentos vinculados a la salud humana en el espacio, estudios de fisiología, protección de la visión y simulaciones orientadas a futuras misiones de exploración profunda, todos coordinados por el Programa de Investigación Humana de la NASA.