NASA: la misión que tuvo que volver antes de tiempo por complicaciones
La NASA confirmó el regreso anticipado a la Tierra de una de sus misiones tripuladas debido a complicaciones médicas detectadas en uno de los astronautas.
La decisión se tomó de manera preventiva, luego de evaluar los protocolos de seguridad y la necesidad de realizar estudios médicos más completos en tierra.
La tripulación está integrada por cuatro astronautas internacionales: los estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, la japonesa Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. El equipo se encuentra en órbita desde agosto de 2023 y su regreso estaba previsto originalmente para febrero de 2026.
Desde la agencia espacial aclararon que la situación no representa una emergencia inmediata, pero sí un escenario que requiere mayor precisión diagnóstica. “Estas son situaciones para las que la NASA y sus socios se entrenan y se preparan para ejecutar de manera segura”, señalaron desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio a través de un comunicado oficial.
La misión forma parte del Programa de Tripulación Comercial de la NASA y constituye la undécima rotación de tripulación realizada con el sistema de transporte humano de SpaceX, además de ser el duodécimo vuelo tripulado de la compañía.
El motivo de la decisión de retorno
Según explicó la NASA, el regreso anticipado se debe a una complicación médica cuya naturaleza no fue revelada públicamente para preservar la privacidad del astronauta afectado. El doctor James Polk, director médico y de salud de la agencia, brindó detalles en una conferencia de prensa y aclaró que el tripulante se encuentra estable.
“Contamos con equipos médicos a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero no con todos los recursos que tendría un servicio de emergencias en la Tierra para realizar un diagnóstico completo”, explicó Polk. En ese sentido, remarcó que la decisión busca eliminar riesgos innecesarios y permitir una evaluación médica más exhaustiva.
El funcionario subrayó que no se trata de una evacuación de emergencia, ya que el estado del astronauta no es crítico, pero sí existe incertidumbre diagnóstica que justifica el retorno anticipado. “La mejor manera de completar este proceso es en la Tierra”, concluyó.
La misión incluía una serie de experimentos vinculados a la salud humana en el espacio, estudios de fisiología, protección de la visión y simulaciones orientadas a futuras misiones de exploración profunda, todos coordinados por el Programa de Investigación Humana de la NASA.
