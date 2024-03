El Príncipe William y la Reina Camila, juntos en medio del misterio por Kate Middleton

Kate Middleton

¿Qué pasa con Kate Middleton y por qué aún no aparece? Esa es una pregunta que solamente el Príncipe William o cualquier otro Windsor como la Reina Camilla podrían responder. Sin embargo, tanto el heredero al trono de Inglaterra como la esposa y consorte del Rey Carlos III se adhirieron a uno de los lemas que marcó el reinado de Isabel II: "never complain, never explain", lo que en español significa " nunca quejarse y nunca dar explicaciones".