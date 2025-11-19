Viral: las impresionantes caídas de las representantes de Gran Bretaña y Jamaica en Miss Universo 2025
Ambos episodios causaron estupor en redes sociales, donde no tardaron en viralizarse. Una de las accidentadas debió ser asistida. Mirá.
Por estas horas, se lleva a cabo el concurso Miss Universo 2025, que es la 74.ª edición del certamen, en Tailandia. En este sentido, pudo saberse que la gala final se realizará en el Impact Arena en Pak Kret, este viernes 21 de noviembre. Aunque las candidatas están realizando actividades en diferentes ciudades tailandesas como Bangkok, Phuket y Pattaya, la ceremonia de coronación tiene lugar en el Impact Arena.
Lo cierto es que este tipo de competencias siempre suelen dejar alguna perlita: en esta oportunidad, se viralizaron rápidamente dos fuertes caídas de candidatas que se disponían a hacer su presentación personal. Una de ellas fue la representante de Gran Bretaña, que ingresó al escenario con flores y un atuendo particular.
La caída fue estrepitosa, pero la mujer se mostró estoica y continuó con su número como si nada hubiese pasado.
En cambio, la suerte fue peor para la representante de Jamaica, quien al caer debió ser atendida por personal médico. Para esto, fue retirada del escenario en camilla, lo que generó total preocupación en los espectadores y, por supuesto, opacó su gran momento en escena.
En este caso, no se sabe si los lazos de tul de su vestido le jugaron una mala pasada o si, como suele suceder, fue el alto taco de su zapato.
Cabe señalar que los premios para la ganadora de Miss Universo 2025 son un paquete de beneficios y compensaciones millonarias que cubren su reinado de un año como embajadora global. Aunque la organización no revela el monto exacto y oficial, basándose en la edición anterior y reportes recientes, el paquete de la ganadora incluye los siguientes elementos principales: la pieza de joyería La Corona "Lumière de l'Infini" (Luz del Infinito), un premio en efectivo y un salario que se otorga durante cada mes de su reinado -cuya duración es de un año-, una residencia de lujo en Nueva York, viajes y giras con todo pago, y acceso a una red exclusiva de patrocinadores.
