Viral: las impresionantes caídas de las representantes de Gran Bretaña y Jamaica en Miss Universo 2025

Cabe señalar que los premios para la ganadora de Miss Universo 2025 son un paquete de beneficios y compensaciones millonarias que cubren su reinado de un año como embajadora global. Aunque la organización no revela el monto exacto y oficial, basándose en la edición anterior y reportes recientes, el paquete de la ganadora incluye los siguientes elementos principales: la pieza de joyería La Corona "Lumière de l'Infini" (Luz del Infinito), un premio en efectivo y un salario que se otorga durante cada mes de su reinado -cuya duración es de un año-, una residencia de lujo en Nueva York, viajes y giras con todo pago, y acceso a una red exclusiva de patrocinadores.