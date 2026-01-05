Quién es Barry Pollack, el abogado que eligió Nicolás Maduro para su defensa en Estados Unidos
Con más de 30 años de trayectoria y conocido por haber defendido a Julian Assange, fue elegido por el líder venezolano para encabezar su estrategia legal.
En el marco de la causa por presunto narcoterrorismo que afrontan Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante la justicia de Estados Unidos, se confirmó que el encargado de su defensa será el reconocido abogado penalista Barry Pollack, con amplia trayectoria en casos de alto perfil.
Este lunes, el líder venezolano fue trasladado a los tribunales federales de Manhattan, en Nueva York, en un operativo que fue transmitido en vivo. Durante la primera audiencia se realizó una lectura de las acusaciones, que lo señalan por la presunta tráfico de cocaína durante más de dos décadas.
En ese contexto, el tribunal le había asignado inicialmente un defensor público, David Wikstrom, quien anteriormente representó al hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por delitos similares y luego indultado por Donald Trump.
No obstante, posteriormente se confirmó que Maduro decidió contratar de manera privada al abogado Barry Pollack, quien ya formalizó su representación ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En tanto, Cilia Flores, también imputada en la causa, es defendida por Mark Donnelly, exfiscal del Departamento de Justicia estadounidense.
Pollack cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito penal y es una figura reconocida en los tribunales de Washington. Representó a altos funcionarios gubernamentales, ejecutivos y organizaciones involucradas en investigaciones complejas y sensibles, uno de los casos más relevantes de su carrera fue la defensa de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, con quien logró en 2024 un acuerdo con el Departamento de Justicia que permitió su liberación tras declararse culpable de un delito menor de espionaje.
Según el perfil de su estudio, Harris, St. Laurent, Wechsler, Pollack integra el Colegio Americano de Abogados Litigantes, la Junta Americana de Abogados Penalistas y fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal. En su historial profesional también figura la absolución de un exejecutivo de Enron Corp. por cargos de fraude criminal y la desestimación de una acción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
El letrado se graduó con honores en la Universidad de Indiana y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Inició su carrera como defensor público federal adjunto en Maryland y fue socio de un prestigioso bufete especializado en delitos de cuello blanco en Washington D. C. Está habilitado para ejercer en el Distrito de Columbia, Maryland y Nueva York.
Posible estrategia de la defensa de Nicolás Maduro
Aunque Maduro tiene los mismos derechos que cualquier acusado bajo el sistema judicial estadounidense, su caso presenta particularidades. Se espera que la defensa impugne la legalidad de su detención y alegue inmunidad diplomática por su condición de jefe de Estado. Por el momento, Pollack adelantó que no solicitará la libertad bajo fianza.
Los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el mandatario venezolano enfrenta cuatro cargos principales: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armamento de guerra.
La causa amplía los cargos formulados originalmente en 2020 y describe una estructura de poder utilizada para el crimen transnacional. En el caso de Cilia Flores, la justicia estadounidense la señala como una figura operativa clave, acusándola de haber recibido sobornos millonarios desde 2007 para facilitar contactos entre narcotraficantes y autoridades, además de ordenar secuestros y asesinatos vinculados a las operaciones del cartel.
