Quién es Barry Pollack, el abogado que eligió Nicolás Maduro para su defensa en Estados Unidos

Según el perfil de su estudio, Harris, St. Laurent, Wechsler, Pollack integra el Colegio Americano de Abogados Litigantes, la Junta Americana de Abogados Penalistas y fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal. En su historial profesional también figura la absolución de un exejecutivo de Enron Corp. por cargos de fraude criminal y la desestimación de una acción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

El letrado se graduó con honores en la Universidad de Indiana y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Inició su carrera como defensor público federal adjunto en Maryland y fue socio de un prestigioso bufete especializado en delitos de cuello blanco en Washington D. C. Está habilitado para ejercer en el Distrito de Columbia, Maryland y Nueva York.

Posible estrategia de la defensa de Nicolás Maduro

Aunque Maduro tiene los mismos derechos que cualquier acusado bajo el sistema judicial estadounidense, su caso presenta particularidades. Se espera que la defensa impugne la legalidad de su detención y alegue inmunidad diplomática por su condición de jefe de Estado. Por el momento, Pollack adelantó que no solicitará la libertad bajo fianza.

nicolas maduro

Los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el mandatario venezolano enfrenta cuatro cargos principales: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armamento de guerra.

La causa amplía los cargos formulados originalmente en 2020 y describe una estructura de poder utilizada para el crimen transnacional. En el caso de Cilia Flores, la justicia estadounidense la señala como una figura operativa clave, acusándola de haber recibido sobornos millonarios desde 2007 para facilitar contactos entre narcotraficantes y autoridades, además de ordenar secuestros y asesinatos vinculados a las operaciones del cartel.

maduro y esposa