La curiosa opinión de la inteligencia artificial sobre los países con los hombres más atractivos del mundo

Italia: ocupa el primer lugar por la elegancia, el estilo y el carisma mediterráneo asociados a sus hombres.

Brasil: se destaca por su diversidad cultural, la imagen deportiva y la variedad de rasgos físicos.

España: aparece en tercer lugar por el acento, la expresividad y el estilo personal.

Corea del Sur: su presencia está relacionada con la popularidad internacional del K-pop y las series coreanas.

Turquía: figura entre los países destacados por la influencia de sus producciones televisivas y sus figuras mediáticas.

Francia: mantiene una fuerte asociación cultural con la moda, la sofisticación y la elegancia.

Suecia: integra la selección por los rasgos físicos y los ideales estéticos tradicionalmente asociados a los países nórdicos.

Colombia: aparece entre los representantes latinoamericanos de la clasificación.

México: también forma parte de la lista, impulsado por su presencia cultural y mediática.