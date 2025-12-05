Quién es Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana acusada de envenenar a dos adolescentes en Bogotá

menores envenenados bogota

Luego se supo que, tras confirmarse las muertes de las dos jóvenes, la empresaria se fue de Colombia y se dirigió primero a Argentina para luego viajar a Brasil, España y Reino Unido. Actualmente se desconoce su paradero. Ante esto, se emitió una orden de captura internacional y de una notificación roja de Interpol contra la sospechosa. Las diligencias diplomáticas y judiciales asociadas a este procedimiento se encuentran en curso.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron los motivos que pudo haber tenido Guzmán Castro para envenenar a las adolescentes, ni si existía un tipo de vínculo con las víctimas o sus entornos familiares.

Intoxicación, muerte y horror en Colombia: la cronología del caso

frambuesas

Todo ocurrió el 5 de abril de 2025 luego de que las dos menores de edad se reunieran con otra amiga y un joven de 21 - que era hermano de una de ellas - en una residencia del barrio Rosales, en el norte de Bogotá. En ese contexto, un servicio de mensajería les entregó un paquete con las frambuesas bajo el pretexto de que se trataba de un regalo.

Tras la ingesta de las frambuesas recubiertas con chocolate, todos comenzaron a experimentar síntomas asociados con intoxicación y fueron trasladados a la Fundación Santa Fe.

Pese a la atención médica especializada para este tipo de casos severos, una de las menores, Emilia Forero, de 13 años, murió ese mismo día. La otra adolescente, Inés de Bedout de 14, permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro de salud, pero falleció el 9 de abril.

Estudios forenses practicados a los restos del alimento y a los tejidos biológicos de las víctimas confirmaron la presencia de talio, un elemento químico altamente tóxico cuya manipulación está regulada por su peligrosidad y uso limitado a contextos industriales y científicos.