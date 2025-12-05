Quién es Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana acusada de envenenar a dos adolescentes en Bogotá
La mujer, señalada como la principal sospechosa del homicidio de las dos menores, habría escapado a Argentina. Las víctimas tenían 13 y 14 años.
Una empresaria es buscada intensamente por las autoridades policiales tras ser identificada como principal sospechosa del envenenamiento y muerte de dos adolescentes en Bogotá, Colombia. Se trata de Zulma Guzmán Castro, contra quien pesa una orden de captura vigente y una notificación de Interpol. La mujer habría estado en Argentina.
La investigación se inició a partir de la muerte de dos menores identificadas como Emilia Forero Uricoechea, de 13 años e Inés de Bedout de 14, ocurridas entre el 5 y el 9 de abril, quienes fallecieron tras comer frambuesas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico.
“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, precisó la Fiscalía General de Colombia.
Tras determinar las causas de la intoxicación, la Fiscalía identificó a Zulma Guzmán Castro como la principal sospechosa de coordinar el envío de las frutas contaminadas. Entre las pruebas colectadas hay evidencias materias y testimonios que la vinculan directamente con la logística del hecho.
Guzmán Castro, de 54 años, es fundadora de una plataforma de autos compartidos por alquiler y conocida en Colombia por su participación en programas televisivos.
Luego se supo que, tras confirmarse las muertes de las dos jóvenes, la empresaria se fue de Colombia y se dirigió primero a Argentina para luego viajar a Brasil, España y Reino Unido. Actualmente se desconoce su paradero. Ante esto, se emitió una orden de captura internacional y de una notificación roja de Interpol contra la sospechosa. Las diligencias diplomáticas y judiciales asociadas a este procedimiento se encuentran en curso.
Hasta el momento, las autoridades no revelaron los motivos que pudo haber tenido Guzmán Castro para envenenar a las adolescentes, ni si existía un tipo de vínculo con las víctimas o sus entornos familiares.
Intoxicación, muerte y horror en Colombia: la cronología del caso
Todo ocurrió el 5 de abril de 2025 luego de que las dos menores de edad se reunieran con otra amiga y un joven de 21 - que era hermano de una de ellas - en una residencia del barrio Rosales, en el norte de Bogotá. En ese contexto, un servicio de mensajería les entregó un paquete con las frambuesas bajo el pretexto de que se trataba de un regalo.
Tras la ingesta de las frambuesas recubiertas con chocolate, todos comenzaron a experimentar síntomas asociados con intoxicación y fueron trasladados a la Fundación Santa Fe.
Pese a la atención médica especializada para este tipo de casos severos, una de las menores, Emilia Forero, de 13 años, murió ese mismo día. La otra adolescente, Inés de Bedout de 14, permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro de salud, pero falleció el 9 de abril.
Estudios forenses practicados a los restos del alimento y a los tejidos biológicos de las víctimas confirmaron la presencia de talio, un elemento químico altamente tóxico cuya manipulación está regulada por su peligrosidad y uso limitado a contextos industriales y científicos.
