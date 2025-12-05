Cambia el mundo del entretenimiento: Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery

Netflix dio uno de los pasos más audaces en la historia de la industria al concretar la compra de Warner Bros. Discovery por una cifra que rompe cualquier antecedente: 82.700 millones de dólares. El gigante del streaming, que venía anticipando una estrategia expansiva, tomó control de una de las productoras más emblemáticas del último siglo y de su vasto universo de contenidos, incluyendo HBO, HBO Max y sus unidades de cine y televisión.