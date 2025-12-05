Sorpresa en Miami por el cierre de una emblemática cafetería: de cuál se trata
El local latino, reconocido por décadas en la ciudad, cerró de forma definitiva y causó nostalgia en los vecinos.
Un icónico restaurante latino de Miami cerró sus puertas de forma definitiva tras casi cinco décadas de servicio a la comunidad, dejando una estela de nostalgia entre sus clientes y vecinos del Downtown de la ciudad.
Se trata de Las Palmas Restaurant, un local latino que durante 45 años fue considerado como un pilar de la cultura de Miami. El lugar cerró el viernes 14 de noviembre en medio de una crisis económica que afecta a todo el sector gastronómico de la famosa ciudad situada en el extremo sureste de Florida, Estados Unidos,
“Aquí era un home away from home, donde la gente venía a tomar cafecito o almorzar una comida casera buena, bonita y barata”, recordó su último dueño, Mario Magalhaes, con una melancólica sonrisa luego de que se comunicara el cierre definitivo.
Tras el triste anuncio, los clientes se acercaron al restaurante para despedirse del lugar donde supieron compartir desde ricas comidas hasta noches de comedia, karaoke y eventos comunitarios. El último café lo vendieron el 13 de noviembre.
“Las noches de comedia que hacíamos con mis amigos eran únicas. Llegamos a tener más de 80 comediantes de Miami aquí, en un espacio abierto, y después seguía el karaoke hasta las cuatro de la mañana”, recordó Magalhaes.
El dueño de Las Palmas Restaurant tuvo que cerrar las puertas de su negocio al no poder resistir la presión de los altos costos operativos ni el aumento en los precios de los alimentos en Miami.
El cierre definitivo trajo una estela de nostalgia entre los clientes, que no dudaron en destacar al lugar como una referencia culinaria y cultural desde 1980.
A lo largo de todos estos años, el restaurante se convirtió una parada obligada para desayunos con tostadas, piñas coladas y café, además de clásicos como bistec jugoso y carne con papas.
“Hemos superado muchos altibajos, todo gracias a ustedes. Sin nuestros clientes no podríamos haber llegado tan lejos. Pudimos hacer tantas cosas, alimentar a las personas sin hogar, recaudar dinero para las víctimas de desastres naturales, recaudar dinero para niños con enfermedades terminales, tantas buenas causas... Tuvimos una carrera fenomenal”, reza el mensaje de anuncio de cierre que fue compartido en la cuenta de Instagram del restaurante.
Sin dudas el legado de Las Palmas se mantendrá vivo en la memoria de quienes visitaron el icónico restaurante de Miami y quienes supieron convertirlo en su segundo hogar.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario