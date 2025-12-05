Sorpresa en Miami por el cierre de una emblemática cafetería: de cuál se trata

El dueño de Las Palmas Restaurant tuvo que cerrar las puertas de su negocio al no poder resistir la presión de los altos costos operativos ni el aumento en los precios de los alimentos en Miami.

El cierre definitivo trajo una estela de nostalgia entre los clientes, que no dudaron en destacar al lugar como una referencia culinaria y cultural desde 1980.

A lo largo de todos estos años, el restaurante se convirtió una parada obligada para desayunos con tostadas, piñas coladas y café, además de clásicos como bistec jugoso y carne con papas.

“Hemos superado muchos altibajos, todo gracias a ustedes. Sin nuestros clientes no podríamos haber llegado tan lejos. Pudimos hacer tantas cosas, alimentar a las personas sin hogar, recaudar dinero para las víctimas de desastres naturales, recaudar dinero para niños con enfermedades terminales, tantas buenas causas... Tuvimos una carrera fenomenal”, reza el mensaje de anuncio de cierre que fue compartido en la cuenta de Instagram del restaurante.

Sin dudas el legado de Las Palmas se mantendrá vivo en la memoria de quienes visitaron el icónico restaurante de Miami y quienes supieron convertirlo en su segundo hogar.