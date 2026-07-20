Dónde comprar el nuevo iPhone más barato en Argentina

La plataforma también ofrece el iPhone 17 Pro de 256 GB, versión estadounidense con eSIM, por un total de $1.924.184. En todos los casos analizados se trata de equipos reacondicionados, por lo que no corresponden a unidades nuevas selladas.

Mercado Libre combina precios bajos y entrega rápida

Mercado Libre, por su parte, ofrece una de las mayores variedades para comprar un iPhone en Argentina. La plataforma reúne equipos nuevos, reacondicionados, importados y vendidos por distribuidores autorizados, por lo que los precios pueden variar según el estado del dispositivo y las condiciones de compra.

El iPhone 15 de 128 GB nuevo aparece desde $1.499.999, con envío gratuito y financiación en 12 cuotas. En tanto, el iPhone 15 Pro de 256 GB reacondicionado se encuentra desde $1.666.165, aunque también hay opciones con menor capacidad a precios más bajos.

Mercado Libre cuenta con iPhone nuevos, reacondicionados, importados y vendidos por distribuidores autorizados.

Entre los modelos más avanzados, el iPhone 16 Pro Max de 256 GB parte desde $2.425.000, con entrega rápida. La versión reacondicionada de 512 GB puede conseguirse desde $2.550.000 al contado, mientras que el modelo de 1 TB alcanza los $3.099.999.

El iPhone 17 Pro de 256 GB nuevo aparece desde $2.392.999, aunque algunas publicaciones de distribuidores autorizados ofrecen mejores opciones de financiación a un precio mayor.

De esta manera, a la hora de elegir, no alcanza con mirar solo el valor más bajo. Es clave revisar la reputación del vendedor, la garantía, el estado del equipo y si se trata de un producto nuevo, reacondicionado o importado.