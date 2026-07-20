Dónde comprar el nuevo iPhone más barato en Argentina
Los dispositivos móviles de Apple son los más buscados del mercado, valorados por su rendimiento sólido y su elegante diseño. Los detalles en la nota.
El iPhone es uno de los dispositivos móviles más buscados en Argentina, gracias a su rendimiento, diseño y el respaldo de la marca Apple. Sin embargo, a la hora de comprar uno, no siempre la opción más económica termina siendo la más conveniente, ya que existen diferencias importantes entre tiendas, garantías y condiciones de los equipos.
Las plataformas internacionales ofrecen precios más bajos, mientras que los distribuidores oficiales brindan mayor respaldo, entrega local y alternativas de financiación. Un relevamiento entre TiendaMía y Mercado Libre revela que la mejor elección depende del modelo, el almacenamiento y la forma de pago.
TiendaMía ofrece algunos de los precios más bajos
TiendaMía aparece como una de las opciones más económicas para comprar un iPhone en Argentina, especialmente para quienes están dispuestos a elegir equipos reacondicionados y esperar los tiempos de una compra internacional. Según la plataforma, los envíos pueden demorar entre 8 y 18 días hábiles.
La periodista argentina Gilda Selis, autora de Mi Bitácora de Viajes, compartió su experiencia con el servicio y destacó que los productos llegaron dentro de los plazos informados. Además, recomendó optar por courier privado en compras de tecnología, ya que ofrece mayores alternativas de seguimiento, garantía y devolución ante posibles inconvenientes.
Entre las opciones relevadas, el iPhone 15 de 256 GB Renewed Premium tiene un valor final de aproximadamente $1.053.059, luego de sumar envío internacional y costos de importación. Por su parte, el iPhone 15 Pro Max de 256 GB alcanza los $1.313.782, mientras que el iPhone 16 Pro Max de 256 GB llega a $1.532.210.
La plataforma también ofrece el iPhone 17 Pro de 256 GB, versión estadounidense con eSIM, por un total de $1.924.184. En todos los casos analizados se trata de equipos reacondicionados, por lo que no corresponden a unidades nuevas selladas.
Mercado Libre combina precios bajos y entrega rápida
Mercado Libre, por su parte, ofrece una de las mayores variedades para comprar un iPhone en Argentina. La plataforma reúne equipos nuevos, reacondicionados, importados y vendidos por distribuidores autorizados, por lo que los precios pueden variar según el estado del dispositivo y las condiciones de compra.
El iPhone 15 de 128 GB nuevo aparece desde $1.499.999, con envío gratuito y financiación en 12 cuotas. En tanto, el iPhone 15 Pro de 256 GB reacondicionado se encuentra desde $1.666.165, aunque también hay opciones con menor capacidad a precios más bajos.
Entre los modelos más avanzados, el iPhone 16 Pro Max de 256 GB parte desde $2.425.000, con entrega rápida. La versión reacondicionada de 512 GB puede conseguirse desde $2.550.000 al contado, mientras que el modelo de 1 TB alcanza los $3.099.999.
El iPhone 17 Pro de 256 GB nuevo aparece desde $2.392.999, aunque algunas publicaciones de distribuidores autorizados ofrecen mejores opciones de financiación a un precio mayor.
De esta manera, a la hora de elegir, no alcanza con mirar solo el valor más bajo. Es clave revisar la reputación del vendedor, la garantía, el estado del equipo y si se trata de un producto nuevo, reacondicionado o importado.
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