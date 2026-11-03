El rey Felipe VI recibe a seis mandatarios extranjeros pero deja sin audiencia a Javier Milei en España

Protocolo estricto y cortocircuitos diplomáticos

Desde la Zarzuela recordaron que la práctica habitual del país ibérico para las visitas de líderes extranjeros exige que cualquier encuentro formal con la Corona debe ir acompañado inexcusablemente por una reunión con el jefe del Gobierno español. Como la Casa Rosada evitó coordinar una cita con Pedro Sánchez, el Palacio Real optó por no programar la bilateral. Tal como pasó en el último viaje del mandatario argentino.