El rey Felipe VI recibe a seis mandatarios extranjeros pero deja sin audiencia a Javier Milei en España
La Casa Real española mantuvo su criterio protocolar y descartó un encuentro a solas con el presidente argentino debido a la falta de una reunión previa con Pedro Sánchez.
La agenda internacional de la monarquía española generó revuelo político al trascender que el rey Felipe VI mantendrá cumbres oficiales con media docena de jefes de Estado, mientras que el mandatario libertario quedó marginado de la comitiva de audiencias en Madrid.
Lejos parece haber quedado el efusivo saludo de Milei al rey de España en agosto de este mismo año en Colombia cuando lo recibió al grito de "Su Majestad".
Protocolo estricto y cortocircuitos diplomáticos
Desde la Zarzuela recordaron que la práctica habitual del país ibérico para las visitas de líderes extranjeros exige que cualquier encuentro formal con la Corona debe ir acompañado inexcusablemente por una reunión con el jefe del Gobierno español. Como la Casa Rosada evitó coordinar una cita con Pedro Sánchez, el Palacio Real optó por no programar la bilateral. Tal como pasó en el último viaje del mandatario argentino.
Este cortocircuito protocolar profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, marcadas por cruces discursivos previos y por la negativa del líder argentino a entablar diálogo con el ala socialista del Ejecutivo español durante sus pasos por Europa.
Mandatarios en la agenda oficial y faltazo argentino
Mientras la representación argentina quedó al margen de las citas oficiales, la agenda del monarca español contempla encuentros bilaterales con los presidentes José Antonio Kast (Chile), Nasry Asfura (Honduras), Bernardo Arévalo (Guatemala), Laura Fernández (Costa Rica), Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia), además de otras figuras de la región convocadas para el cónclave en la capital española.
Este tipo de desencuentros refleja el impacto de priorizar la confrontación política por encima de los usos y costumbres de la diplomacia formal, dejando la gira sin una foto institucional con la monarquía española.
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