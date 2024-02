El Rey Carlos III de Inglaterra tiene cáncer y deja las funciones públicas durante el tratamiento

Y, a pesar de que no dieron noticias certeras de que se trata de un cáncer de próstata, es probable que así sea. Lo cierto es que, con la muerte de Felipe de Edimburgo, su padre, en abril del 2021 también comenzaron a correr rumores de que el duque padecía una enfermedad de este tipo. Aunque, a decir verdad, el certificado de defunción remarca que su fallecimiento se debió, simplemente, "a su edad".

En cuanto al diagnóstico del ex Príncipe de Gales, lo único que confirmaron desde Buckingham es que ya comenzó con los tratamientos necesarios. Pero, también aseguraron que el Rey se ve obligado a dejar las funciones públicas y estar a cargo solamente de cuestiones de Estado, al menos hasta que sus tratamientos avancen.

"Durante el reciente procedimiento hospitalario del Rey por un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer.

Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público. Durante todo este período, Su Majestad continuará realizando los asuntos de Estado y trámites oficiales con normalidad.

Embed - The Royal Family on Instagram: "A statement from Buckingham Palace: During The King’s recent hospital procedure for benign prostate enlargement, a separate issue of concern was noted. Subsequent diagnostic tests have identified a form of cancer. His Majesty has today commenced a schedule of regular treatments, during which time he has been advised by doctors to postpone public-facing duties. Throughout this period, His Majesty will continue to undertake State business and official paperwork as usual. The King is grateful to his medical team for their swift intervention, which was made possible thanks to his recent hospital procedure. He remains wholly positive about his treatment and looks forward to returning to full public duty as soon as possible. His Majesty has chosen to share his diagnosis to prevent speculation and in the hope it may assist public understanding for all those around the world who are affected by cancer. Samir Hussein"