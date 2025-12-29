Rusia confirmó un ataque fallido de Ucrania contra la residencia oficial de Vladimir Putin
El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que Kiev lanzó 91 drones de largo alcance que fueron derribados, lo que motivó que Moscú endurezca su postura.
Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania avanzan tan lento que ni la intercesión del papa León XIV logró acercar posiciones. Este lunes se sumó además el informe de Moscú sobre un un ataque con 91 drones desde Kiev contra la residencia oficial de Vladimir Putin.
Aunque todos los drones fueron derribados y no hubo víctimas ni se reportaron daños materiales por el episodio, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que el episodio volvió más dura la postura de Moscú en la negociación por la paz, que es arbitrada por Estados Unidos, entre otros actores.
Según un informe reproducido por el sitio ruso Actualidad RT, la residencia de Vladimir Putin se encuentra en la provincia de Nóvgorod, y fue blanco de un ataque durante la noche del 28 al 29 de diciembre.
Dólguiye Borody, conocido también como Valdai y Uzhín, es la residencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y está ubicada a 20 kilómetros de la ciudad que precisamente se denomina Valdai, en la provincia de Nóvgorod.
Forma parte del conjunto de residencias oficiales del mandatario, que incluyen el Kremlin, Novo-Ogariovo (a las afueras de Moscú), Bocharov Ruchéi (en Sochi) y el Palacio Konstantínovski en la localidad de Strelna, cerca de San Petersburgo, describe el sitio ruso.
"Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta", resaltó el canciller Lavrov, para quien "los objetivos de los ataques de respuesta y el momento en que serán lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia ya han sido determinados".
Lavrov dejó en claro que Moscú no pretende abandonar las negociaciones con Washington que buscan resolver la crisis bélica producto de su invasión a Ucrania, que está en efecto desde febrero de 2022, pero afirmó que es necesario revisar su postura.
“Teniendo en cuenta la transformación definitiva del régimen criminal de Kiev, que ha pasado a aplicar una política de terrorismo de Estado, se revisará la posición negociadora de Rusia”, advirtió.
