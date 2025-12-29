Rusia confirmó un ataque fallido de Ucrania contra la residencia oficial de Vladimir Putin

"Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta", resaltó el canciller Lavrov, para quien "los objetivos de los ataques de respuesta y el momento en que serán lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia ya han sido determinados".

Lavrov dejó en claro que Moscú no pretende abandonar las negociaciones con Washington que buscan resolver la crisis bélica producto de su invasión a Ucrania, que está en efecto desde febrero de 2022, pero afirmó que es necesario revisar su postura.

“Teniendo en cuenta la transformación definitiva del régimen criminal de Kiev, que ha pasado a aplicar una política de terrorismo de Estado, se revisará la posición negociadora de Rusia”, advirtió.