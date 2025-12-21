Se aleja de River: Luciano Gondou está a un paso de dejar el Zenit y jugar en otro equipo de Rusia
El delantero, quien estuvo en el radar del Millonario en este mercado de pases, dejaría su actual equipo y seguiría su carrera en el CSKA Moscú.
El nombre de Luciano Gondou fue uno de los que apareció en el radar de River en el inicio del mercado de pases, ante la búsqueda de refuerzos ofensivos por parte de Marcelo Gallardo. Sin embargo, con el correr de las semanas, la posibilidad comenzó a diluirse y parece no poder concretarse por estas horas.
El delantero, que llegó al Zenit de Rusia a mediados de 2024 a cambio de 12 millones de euros, no logró afianzarse como titular indiscutido en la actual temporada, situación que abrió la puerta a una posible salida del club de San Petersburgo. Por esta razón, distintos equipos comenzaron a moverse para poder contar con el futbolista e intentar que recupere la confianza para poder mostrar el mejor nivel posible en la próxima temporada.
La negociación que aleja a Luciano Gondou de River
El Zenit fijó condiciones que resultaron imposibles para River. La dirigencia rusa pidió una cifra cercana a los 14 millones de euros y descartó de plano la chance de negociar un préstamo, lo que terminó alejando al Millonario de la operación.
En ese contexto apareció el CSKA Moscú, que ya negocia para quedarse con Gondou. Todo indica que la transferencia incluiría el pase del defensor Igor Diveev más una suma de dinero, y que el atacante firmaría un contrato hasta junio de 2030. De esta manera, el exgoleador de Argentinos Juniors y de la Selección argentina Sub 23 continuaría su carrera en el fútbol de Rusia, aunque defendiendo una camiseta distinta, y River deberá seguir buscando alternativas en el mercado.
De esta manera la opereción con River es imposible. El Millonario ya sumó las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno pero puertas adentro saben la necesidad que tiene el plantel de sumar a un delantero con experiencia y que pueda aportar jerarquía a un plantel que necesita cambiar la cara para la próxima temporada.
