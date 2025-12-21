Se aleja de River: Luciano Gondou está a un paso de dejar el Zenit y jugar en otro equipo de Rusia

En ese contexto apareció el CSKA Moscú, que ya negocia para quedarse con Gondou. Todo indica que la transferencia incluiría el pase del defensor Igor Diveev más una suma de dinero, y que el atacante firmaría un contrato hasta junio de 2030. De esta manera, el exgoleador de Argentinos Juniors y de la Selección argentina Sub 23 continuaría su carrera en el fútbol de Rusia, aunque defendiendo una camiseta distinta, y River deberá seguir buscando alternativas en el mercado.