Captaron el momento en que cayó al mar una avioneta en Río de Janeiro y murió su piloto
Las autoridades confirmaron, después de tres horas de búsqueda, que el piloto fue encontrado sin vida y que no había más tripulantes con él.
Lo que parecía ser una tarde tranquila de sol en una de las playas más emblemáticas del mundo se transformó en un escenario de horror y conmoción. Este sábado, una avioneta dedicada a realizar vuelos publicitarios se precipitó al mar en Río de Janeiro, justo frente a la playa de Copacabana. El siniestro, que ocurrió a plena luz del día y ante la mirada atónita de cientos de personas, terminó con la vida del único tripulante de la aeronave.
El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 12:30 horas, en las inmediaciones del Puesto 4, una de las áreas que suele concentrar la mayor cantidad de bañistas y turistas. El momento del impacto fue captado con nitidez por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes muestran cómo la avioneta se sumerge de punta en las aguas del Atlántico, a una distancia muy corta de la arena donde descansaba la multitud.
La aeronave implicada fue identificada como un modelo Cessna 170A. Según los reportes de las autoridades locales, el vuelo se había originado en el aeropuerto de Jacarepaguá, ubicado en el sector suroeste de la ciudad carioca. Al momento de la caída, el avión cumplía con su tarea comercial arrastrando una pancarta publicitaria, un servicio habitual en la temporada alta de las costas brasileñas.
Inmediatamente después del choque contra la superficie marítima, el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro activó un despliegue de emergencia de gran magnitud. El operativo contó con el apoyo de helicópteros, motos acuáticas y botes inflables, además de un equipo de buzos tácticos que se encargó de rastrear las profundidades cerca del lugar del impacto. Tras casi tres horas de intensas maniobras de búsqueda, los rescatistas localizaron el cuerpo del piloto, quien fue trasladado a la morgue judicial para los trámites correspondientes. Se confirmó oficialmente que el hombre viajaba solo, lo que descartó la posibilidad de otras víctimas fatales.
A pesar de que la playa estaba colmada de personas debido a las altas temperaturas, el accidente no provocó heridos entre los turistas que se encontraban en el agua o en la arena. Sin embargo, el impacto visual y la cercanía de la caída generaron un clima de tensión que persistió durante toda la jornada en Copacabana.
Tras el rescate de los restos y el hallazgo de la víctima, la Fuerza Aérea Brasileña tomó intervención directa y anunció el inicio de un proceso administrativo y técnico para entender qué falló en la aeronave. A través de un comunicado oficial, el organismo detalló el procedimiento que se seguirá: “Durante la Acción Inicial, profesionales calificados y acreditados aplican técnicas específicas para la recolección y confirmación de datos, preservación de evidencia, verificación inicial de daños causados a o por la aeronave, así como recolección de otra información necesaria para la investigación”.
Este relevamiento será fundamental para determinar si el motor sufrió un desperfecto técnico o si factores externos influyeron en que el Cessna perdiera altura de manera tan abrupta en una zona tan sensible y concurrida de la ciudad.
