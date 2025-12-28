Captaron el momento en que cayó al mar una avioneta en Río de Janeiro y murió su piloto

Tras el rescate de los restos y el hallazgo de la víctima, la Fuerza Aérea Brasileña tomó intervención directa y anunció el inicio de un proceso administrativo y técnico para entender qué falló en la aeronave. A través de un comunicado oficial, el organismo detalló el procedimiento que se seguirá: “Durante la Acción Inicial, profesionales calificados y acreditados aplican técnicas específicas para la recolección y confirmación de datos, preservación de evidencia, verificación inicial de daños causados a o por la aeronave, así como recolección de otra información necesaria para la investigación”.

Este relevamiento será fundamental para determinar si el motor sufrió un desperfecto técnico o si factores externos influyeron en que el Cessna perdiera altura de manera tan abrupta en una zona tan sensible y concurrida de la ciudad.