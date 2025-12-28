Cumbre clave de Donald Trump con Volodimir Zelenski: "Fase final de las negociaciones"

La reunión, se produce bajo una presión extrema, mientras Kyiv soporta una nueva oleada de misiles y drones rusos lanzados por el Kremlin como un recordatorio de que la ofensiva militar no se detendrá pese a las negociaciones. El diálogo busca cerrar el "10% restante" de un ambicioso plan de paz que ya cuenta con un consenso del 90% entre las partes, según confirmaron fuentes oficiales de ambos países.