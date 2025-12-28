Cumbre clave de Donald Trump con Volodimir Zelenski: "Fase final de las negociaciones"
El presidente de Estados Unidos se encuentra reunido con su par ucraniano en Mar-a-Lago, con el objetivo de negociar un cese de hostilidades a más de tres años de la invasión rusa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en su residencia de Mar-a-Lago a su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, para avanzar en un acuerdo entre el país europeo y Rusia, a más de tres años del inicio de la guerra.
Previo al encuentro, el republicano marcó que las negociaciones se encuentran en "las fases finales", y reveló que se comunicó telefónicamente con Vladimir Putin, y que volverá a hacerlo tras la cumbre.
“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión (...) con el presidente Zelenski de Ucrania. La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. Se invita a la prensa. ¡Gracias por su atención!“, escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.
La reunión, se produce bajo una presión extrema, mientras Kyiv soporta una nueva oleada de misiles y drones rusos lanzados por el Kremlin como un recordatorio de que la ofensiva militar no se detendrá pese a las negociaciones. El diálogo busca cerrar el "10% restante" de un ambicioso plan de paz que ya cuenta con un consenso del 90% entre las partes, según confirmaron fuentes oficiales de ambos países.
