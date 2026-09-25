Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Hungría vs. Ucrania por la Liga de las Naciones de la UEFA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Hungría vs. Ucrania por la Liga de las Naciones de la UEFA.
Hungría y Ucrania se enfrentan este viernes, desde las 15:45 (hora argentina), en el Puskás Aréna de Budapest, por la primera fecha del Grupo B2 de la Liga de las Naciones de la UEFA. El encuentro será televisado por la plataforma de streaming Disney+, que cuenta con los derechos del torneo.
Tras no clasificar al Mundial 2026 luego de quedar tercero en el Grupo F de las Eliminatorias europeas, detrás de Portugal e Irlanda, el conjunto húngaro afrontará el debut ante su público con el objetivo de sumar de a tres en el inicio del certamen.
Para este torneo, Hungría se apoya en la figura de Dominik Szoboszlai, una de las figuras de la Premier League. El mediocampista, compañero de Alexis Mac Allister en el Liverpool, fue elegido por los hinchas como el Jugador de la Temporada del conjunto inglés durante la última temporada.
Por su parte, Ucrania tampoco disputó la Copa del Mundo, ya que quedó eliminada en el repechaje europeo tras perder 3-1 ante Suecia. El conjunto dirigido por Andrea Maldera, luego de este encuentro, volverá a jugar fuera de casa ante Georgia, el lunes 28 de septiembre.
Formaciones de Hungría vs. Ucrania por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Hungría: Balázs Tóth; Bendegúz Bolla, Willi Orbán, Márk Csinger; Milos Kerkez, Áron Csongvai, András Schäfer, Nagy Zsolt; Dominik Szoboszlai, Damir Redzic; Dániel Lukács. DT: Marco Rossi.
- Ucrania: Anatoliy Trubin; Illia Krupskyi, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mykolenko; Volodymyr Brazhko, Mykhailo Shaparenko; Viktor Tsygankov, Georgiy Sudakov, Oleksandr Zubkov; Vladyslav Vanat. DT: Andrea Maldera.
Cómo ver en vivo Hungría vs. Ucrania
La televisación del encuentro estará a cargo de Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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