De una oferta laboral en Facebook a prisionero de guerra: la historia de un argentino en Ucrania

Del entrenamiento al frente de batalla

En mayo de 2026, apenas unas semanas después de su llegada a Rusia, Ibrahim fue enviado al frente de Lyman e incorporado como soldado raso al 272.º Regimiento de Fusileros Motorizados del Ejército ruso.

El 6 de julio resultó gravemente herido durante una operación militar y permaneció internado durante aproximadamente tres semanas. A pesar de que todavía no se había recuperado por completo, volvió a ser asignado a una unidad militar, esta vez fue destinado al 347.º Regimiento de Fusileros Motorizados, donde integró un pelotón compuesto por soldados que habían sufrido heridas anteriormente.

A mediados de agosto fue capturado por las fuerzas ucranianas y trasladado a un campo de prisioneros de guerra, donde permanece junto con otros extranjeros que habían formado parte de las tropas rusas.

La situación de los extranjeros reclutados

El proyecto "Quiero Vivir" sostiene que Rusia utiliza a combatientes extranjeros en operaciones de asalto particularmente peligrosas y advierte sobre los riesgos de las propuestas de reclutamiento difundidas a través de redes sociales.

La historia de Roberto Yamil Ibrahim se suma a la de otros ciudadanos extranjeros que, tras responder a ofertas laborales, terminaron incorporados a las fuerzas rusas. En su caso, una propuesta publicada en Facebook derivó en su traslado a Rusia, su posterior envío al frente de batalla y finalmente su captura por parte de las fuerzas ucranianas.