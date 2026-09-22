Hungría vs. Ucrania por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
Hungría y el elenco ucraniano juegan este viernes en el Puskás Aréna de Budapest. La zona la completan Georgia e Irlanda del Norte.
Hungría y Ucrania juegan este viernes, desde las 15:45 (hora argentina), en el Puskás Aréna de Budapest, por la primera fecha del Grupo B2 de la Liga de las Naciones de la UEFA. Ambos seleccionados comenzarán su camino en una zona que también integran Georgia e Irlanda del Norte.
El conjunto húngaro terminó tercera en el Grupo F de las Eliminatorias europeas, detrás de Portugal e Irlanda, por lo que no clasificó ni accedió al repechaje para disputar el Mundial 2026. De esta manera, el elenco comandado por Marco Rossi afrontará el debut ante su público con el objetivo de iniciar de la mejor manera una nueva edición del certamen.
Para este torneo, Hungría se apoya en la figura de Dominik Szoboszlai, una de las figuras del Liverpool. El mediocampista, que disputó 53 de los 57 partidos de su equipo en la última temporada, fue elegido por los hinchas como el Jugador de la Temporada del conjunto inglés.
Por su parte, Ucrania tampoco disputó la Copa del Mundo, ya que quedó eliminada en el repechaje europeo tras perder 3-1 ante Suecia. El conjunto dirigido por Andrea Maldera comenzará su participación en la Liga de las Naciones como visitante y, luego de este duelo, volverá a jugar fuera de casa ante Georgia, el lunes 28 de septiembre.
Formaciones de Hungría vs. Ucrania por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Hungría: Balázs Tóth; Bendegúz Bolla, Willi Orbán, Márk Csinger; Milos Kerkez, Áron Csongvai, András Schäfer, Nagy Zsolt; Dominik Szoboszlai, Damir Redzic; Dániel Lukács. DT: Marco Rossi.
- Ucrania: Anatoliy Trubin; Illia Krupskyi, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mykolenko; Volodymyr Brazhko, Mykhailo Shaparenko; Viktor Tsygankov, Georgiy Sudakov, Oleksandr Zubkov; Vladyslav Vanat. DT: Andrea Maldera.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: Puskás Aréna de Budapest.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: Disney+.
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