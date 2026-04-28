Bariloche: un bebé cayó desde 15 metros durante una travesía de trekking

El operativo incluyó la intervención de personal policial, equipos de Protección Civil y rescatistas, quienes acompañaron a la familia hasta el punto de encuentro con una ambulancia. Posteriormente, el bebé fue trasladado al Hospital Zonal Bariloche, donde fue evaluado por profesionales médicos para determinar la gravedad de las lesiones.

En paralelo, el fiscal de turno, Guillermo Lista, dispuso el inicio de una causa bajo la carátula de “negligencia”. Como parte de las primeras medidas, se ordenó el secuestro de la mochila porta bebé, la cual será sometida a peritajes técnicos para establecer si existió una falla en el sistema o un uso indebido.

En ese contexto, la investigación busca determinar con precisión cómo se produjo el desprendimiento del sistema de sujeción. y si existieron responsabilidades en el hecho.

Fuentes oficiales indicaron que el Cerro Ventana no forma parte de los circuitos habilitados para trekking y que presenta sectores de dificultad técnica, lo que limita las tareas de señalización y advertencia.