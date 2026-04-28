Bariloche: un bebé cayó desde 15 metros durante una travesía de trekking
La mochila que transportaba al menor se desprendió, provocando que cayera varios metros por la montaña durante una excursión en el Cerro Ventana.
Una pareja de origen ruso es investigada por presunta negligencia luego de que su bebé de apenas un año y medio cayera por una pendiente mientras realizaban trekking en el Cerro Ventana, uno de los más visitados de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 18:05, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un accidente en el acceso al Cerro Ventana, sobre la calle Del Quisco. Personal policial se dirigió al lugar y, tras avanzar unos 100 metros por el sendero, logró ubicar al un matrimonio ruso que realizaba el paseo junto a su hijo, de nacionalidad argentina.
Según el relato de los padres, el niño era trasladado en una mochila porta bebé especialmente diseñada para trekking. Sin embargo, por causas que aún no fueron determinadas, el sistema de sujeción falló y la mochila se desprendió, cayendo junto con el menor por una pendiente rocosa de entre 10 y 15 metros, según informó Diario Río Negro. Testigos que habían presenciado la situación coincidieron con la versión de la pareja y acompañaron a la familia hasta la base del cerro.
De acuerdo con el parte policial, la madre descendió de inmediato para buscar al bebé, quien fue encontrado todavía dentro de la mochila, lo que habría amortiguado parcialmente la caída. A pesar del impacto, el pequeño se encontraba consciente, aunque presentaba sangrado en la nariz y golpes en la parte superior de la cabeza.
El operativo incluyó la intervención de personal policial, equipos de Protección Civil y rescatistas, quienes acompañaron a la familia hasta el punto de encuentro con una ambulancia. Posteriormente, el bebé fue trasladado al Hospital Zonal Bariloche, donde fue evaluado por profesionales médicos para determinar la gravedad de las lesiones.
En paralelo, el fiscal de turno, Guillermo Lista, dispuso el inicio de una causa bajo la carátula de “negligencia”. Como parte de las primeras medidas, se ordenó el secuestro de la mochila porta bebé, la cual será sometida a peritajes técnicos para establecer si existió una falla en el sistema o un uso indebido.
En ese contexto, la investigación busca determinar con precisión cómo se produjo el desprendimiento del sistema de sujeción. y si existieron responsabilidades en el hecho.
Fuentes oficiales indicaron que el Cerro Ventana no forma parte de los circuitos habilitados para trekking y que presenta sectores de dificultad técnica, lo que limita las tareas de señalización y advertencia.
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