Se derrumbó parte de un edificio en Nueva York tras una explosión

Tal como se puede observar en los videos y fotos tomadas por los vecinos del lugar, la explosión provocó el derrumbe total de una de las esquinas del edificio, la cual quedó reducida a un montón de escombros. En otras imágenes se llega a ver una intensa nube de polvo cubriendo la zona momentos después del colapso.

Según las primeras informaciones, la explosión causó el derrumbe total de un conducto del incinerador. Estos espacios eran comunes en los edificios antiguos de la ciudad de Nueva York y se utilizaban para desechar la basura, la cual luego se quemaba en el mismo sitio. En los últimos años se dejaron de utilizar ante la implementación de los compactadores de basura.

Al lugar acudió personal del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) quienes procedieron a realizar una limpieza preliminar de los escombros en búsqueda de posibles víctimas o heridos. También trabajaron equipos de la División K9, drones y grupos de rescate especializados.

Tras las arduas inspecciones, se descartó la presencia de heridos o víctimas atrapadas entre los escombros.

En tanto, se informó que la compañía Con Edison realizó un corte del suministro de gas en el edificio afectado con el fin de garantizar la seguridad del lugar mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas y se llevaban a cabo las primeras pericias para determinar el origen de la explosión.

