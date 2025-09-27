Estados Unidos canceló la visa del colombiano Gustavo Petro por "acciones incendiarias" en Nueva York

Poco más tarde, el Departamento de Estados norteamericano anunció mediante redes sociales que “revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias" en la vía pública neoyorkina.

"Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", reza el comunicado completo de la dependencia conducida por Marco Rubio.

image