Estados Unidos canceló la visa del colombiano Gustavo Petro por "acciones incendiarias" en Nueva York
El Departamento de Estado apuntó contra el presidente de Colombia por un discurso ante una multitud que se manifestaba contra la ofensiva militar en Gaza.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió revocar la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, argumentando "acciones imprudentes e incendiarias" por parte del mandatario colombiano durante una manifestación callejera en Nueva York.
Petro se encontraba en esa ciudad para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde formuló duras críticas contra Donald Trump, sindicándolo como "cómplice del genocidio" en Gaza, donde decenas de miles de palestinos son víctimas de la brutal ofensiva militar de Israel.
También publicó en sus redes sociales varios videos en los que se lo veía hablando en una reunión de manifestantes propalestinos, acompañados del siguiente texto: "Palestina libre. Si Gaza cae, la humanidad muere".
Además exigió "procedimientos penales" por los ataques con misiles que perpetraron las fuerzas armadas estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Caribe, matando a varios tripulantes que, según la información suministrada por los estadounidenses, eran de nacionalidad venezolana.
La ira de Estados Unidos contra el colombiano Gustavo Petro
Pero lo que desató la ira de las autoridades norteamericanas fueron los dichos de Gustavo Petro ante la multitud que se reunió a las afueras de la ONU para protestar contra el genocidio en Gaza. Ante los manifestantes, el colombiano expresó: "Pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que no apunten con sus armas a la gente. Desobedezcan las órdenes de Trump. ¡Obedezcan las órdenes de la humanidad!", exclamó.
Poco más tarde, el Departamento de Estados norteamericano anunció mediante redes sociales que “revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias" en la vía pública neoyorkina.
"Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", reza el comunicado completo de la dependencia conducida por Marco Rubio.
