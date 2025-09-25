Javier Milei se reunió con Benjamin Netanyahu en Nueva York para "seguir profundizando los lazos de amistad"
El Presidente argentino y el primer ministro israelí, con pedido de captura por crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, abordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos.
Para concluir su gira por los Estados Unidos, Javier Milei se reunió este jueves con Benjamin Netanyahu. La cita fue en Nueva York, donde el primer ministro israelí goza de inmunidad ante el pedido de captura emitido el año pasado por la Corte Penal Internacional, que lo sindica como responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino.
Según se informó oficialmente, el Presidente y su par de Israel se reunieron en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y abordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos en Gaza, desde hace casi dos años.
Milei le reiteró su “firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias” para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin.
Asimismo, “intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”, sostuvo el mandatario argentino.
Tras la cita, Milei recibió un premio de la organización B'nai B'rith y mantuvo un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, tras lo cual tiene previsto emprender el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.
La solución de paz entre Israel y Palestina que no apoya la Argentina
Como se sabe, la ONU reconoció recientemente a Palestina como un Estado soberano, con el voto de 142 naciones, doce abstenciones y solo diez votos en contra, entre los cuales aparecen los Estados Unidos de Donald Trump y la Argentina de Javier Milei, prácticamente aislados del mundo en cuanto a este tema.
La Declaración de Nueva York aprobada el 12 de septiembre último establece “una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados” en la zona, afirmó el representante de Francia al presentar la resolución, informó oficialmente la ONU tras la asamblea realizada en Nueva York.
Ese documento pide el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, además del desarme de Hamás y su exclusión del gobierno de la Franja a favor de la Autoridad Palestina.
La declaración establece que la paz definitiva en la región “pasa por el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, la normalización entre Israel y los Estados árabes y el establecimiento de garantías de seguridad colectivas, incluido Israel”, según precisó el embajador de Francia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario