Javier Milei se reunió con Benjamin Netanyahu en Nueva York para "seguir profundizando los lazos de amistad"

Tras la cita, Milei recibió un premio de la organización B'nai B'rith y mantuvo un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, tras lo cual tiene previsto emprender el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

milei y netanyahu 3

La solución de paz entre Israel y Palestina que no apoya la Argentina

Como se sabe, la ONU reconoció recientemente a Palestina como un Estado soberano, con el voto de 142 naciones, doce abstenciones y solo diez votos en contra, entre los cuales aparecen los Estados Unidos de Donald Trump y la Argentina de Javier Milei, prácticamente aislados del mundo en cuanto a este tema.

La Declaración de Nueva York aprobada el 12 de septiembre último establece “una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados” en la zona, afirmó el representante de Francia al presentar la resolución, informó oficialmente la ONU tras la asamblea realizada en Nueva York.

Ese documento pide el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, además del desarme de Hamás y su exclusión del gobierno de la Franja a favor de la Autoridad Palestina.

La declaración establece que la paz definitiva en la región “pasa por el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, la normalización entre Israel y los Estados árabes y el establecimiento de garantías de seguridad colectivas, incluido Israel”, según precisó el embajador de Francia.